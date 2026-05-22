"Bis 5 Uhr morgens wurde im Clubhaus gefeiert, getanzt und gesungen"

Foto: SG Ottendorf/Eutendorf

Nach einer überragenden Rückrunde mit 14 Siegen in Folge krönt sich die SG Ottendorf/Eutendorf vorzeitig zum Champion der Kreisliga B6 Rems/Murr/Hall. Mit der besten Offensive und Defensive der Liga distanzierte das Team den SV Tüngental entscheidend und nimmt zur neuen Saison das Aufstiegsrecht wahr. Trainer Jochen Schimanek blickt auf furiose Spiele und eine unvergessliche Vereinsfeier zurück.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielern, Verantwortlichen und Anhängern tiefe Emotionen und großen Jubel freigesetzt. Nach dem entscheidenden Schritt machten die Beteiligten die Nacht zum Tage und feierten den sportlichen Meilenstein ausgiebig. „Direkt nach dem Schlusspfiff war nicht nur die pure Freude, sondern auch etwas Stolz auf das Erreichte auf den Gesichtern der Spieler, Fans und Ultras zu sehen“, beschreibt Trainer Jochen Schimanek gegenüber FuPa die bewegenden Szenen auf dem Rasen.

Die Dynamik der Feierlichkeiten hielt über Stunden an: „Die obligatorischen Bierduschen im Anschluss durften dabei natürlich nicht fehlen. Bis 5 Uhr morgens wurde im Clubhaus dann gefeiert, getanzt und gesungen. Um 11 Uhr morgens standen wir schon wieder gemeinsam beim Weißwurstfrühstück an der Theke. Anschließend sind wir mit dem Traktor und Anhänger durch die Teilorte von Eutendorf und Ottendorf gefahren und hatten eine unvergessliche Feier auf der Fahrt.“ Eine weitere, offizielle Meisterfeier soll zudem nach dem letzten Spieltag der Saison stattfinden.

Ein unerwarteter Triumph nach einer starken Entwicklung

Die absolute Vormachtstellung des Meisters spiegelt sich eindrucksvoll in den Zahlen der aktuellen Tabelle wider. Zwei Spieltage vor dem Ende der Runde weist die SG Ottendorf/Eutendorf uneinholbare 65 Punkte aus 24 Partien auf. Mit einer Bilanz von 21 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage dominierte das Team das Klassement. Der direkte Verfolger, der SV Tüngental, belegt nach 23 absolvierten Spielen mit 56 Punkten den zweiten Rang (18 Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen), hat jedoch keine Chance mehr, den Spitzenreiter einzuholen.

Dabei war der Titel im Sommer keineswegs fest eingeplant, da man sich nach der vergangenen Spielzeit bescheidenere Ziele gesteckt hatte. „Nachdem es das Jahr davor schon einen deutlichen Sprung nach oben ging und wir Platz 6 erreichten, wollten wir oben mitspielen“, erklärt Jochen Schimanek rückblickend und fügt hinzu: „Vor allem, weil wir uns auch sehr gut verstärken konnten im Sommer. Dass es aber direkt mit dem Aufstieg klappt, damit habe ich nicht gerechnet.“

Kameradschaft und die perfekte taktische Flexibilität

Der Schlüssel zum Erfolg lag für die sportliche Leitung vor allem in der schnellen Integration des neuen Personals und einem außergewöhnlichen Fleiß in den Übungseinheiten. Ein Wintertrainingslager gab der Mannschaft schließlich den entscheidenden Impuls für eine historische Serie. „Wir konnten die Neuzugänge direkt super integrieren, was sehr wichtig war. In den Trainingseinheiten war direkt ein sehr guter Spirit zu spüren und die Jungs haben wahnsinnig viel und gut trainiert. Diesen Spirit konnten wir die komplette Saison über aufrechterhalten“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.

„Unser Trainingslager im Winter hat uns dann noch mal den letzten Push gegeben, dass wir eine perfekte Rückrunde spielen und 14 Siege in Folge holen konnten. Auch die wahnsinnig gute Kameradschaft hat hier einen großen Teil dazu beigetragen. Spieler, die auf neuen Positionen eingesetzt wurden, haben das ohne Murren akzeptiert und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir haben beispielsweise die mit Abstand beste Defensive der Liga mit drei gelernten Offensivspielern in der Viererkette. Auch dass Spieler dieses Jahr den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung genommen haben, war schön zu sehen.“

Mentale Stärke und Konstanz in den Spitzenspielen

Sportlich untermauerte die Spielgemeinschaft ihre Ausnahmestellung durch ein grandioses Torverhältnis von 104:28, während der Verfolger SV Tüngental eine Statistik von 98:40 Toren vorweist. Neben der reinen fußballerischen Qualität gab vor allem die mentale Reife in den absoluten Schlüsselmomenten den Ausschlag im Titelrennen. „Wir haben durch alle Mannschaftsteile eine gute individuelle Klasse. Das alleine reicht aber nicht, um erfolgreich zu sein“, stellt Jochen Schimanek klar.

„Durch unsere mentale Stärke konnten wir alle Spitzenspiele für uns entscheiden. Jeder unserer Spieler auf dem Platz ist ein Offensiv- und ein Defensivspieler, das führte uns zur besten Offensive und Defensive der Liga. Die Kaderbreite hat dafür gesorgt, dass wir über die Saison hinweg sehr konstant aufgetreten sind.“

Mit 35 Mann an den Ballermann und die Zusage für die neue Liga

Bald rückt für den gesamten Kader die verdiente Belohnung in den Vordergrund. Die Mannschaft wird demnächst gemeinsam verreisen, um den Erfolg gebührend ausklingen zu lassen. Auf die Frage nach den konkreten Plänen für eine anstehende Abschlussfahrt entgegnet der Trainer voller Vorfreude: „Wir fliegen mit 35 Mann an den Ballermann.“

Dass der Verein den nächsten sportlichen Schritt gehen und das Aufstiegsrecht in die Kreisliga A wahrnehmen wird, steht dabei für alle Verantwortlichen völlig außer Frage. Die Bereitschaft dazu kommentiert Jochen Schimanek kurz und unmissverständlich mit einem klaren: „Ja.“

Volle Kontinuität im Kader und sechs Talente aus der Jugend

Während die Spieler noch den Moment des Triumphs auskosten, laufen im Hintergrund bereits die personellen Weichenstellungen für die veränderten Bedingungen in der neuen Umgebung. Dabei kann der Verein auf ein extrem stabiles Fundament setzen, da das Gesicht der Meistermannschaft im Sommer keine Abgänge zu verzeichnen hat und gezielt mit eigenem Nachwuchs verstärkt wird.

„Es ist sehr erfreulich, dass wir keine Abgänge zu verzeichnen haben und komplett zusammenbleiben. Zusätzlich werden sechs A-Jugendliche zu uns stoßen. Wir möchten deshalb maximal ein bis zwei Neuzugänge dazuholen, sollte sich das Passende ergeben“, erläutert Jochen Schimanek den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Das vorrangige Ziel der Etablierung in der neuen Spielklasse

Für die kommende Saison 2026/2027 verzichtet der Trainer derzeit noch auf konkrete tabellarische Prognosen oder Kampfansagen an die neue Konkurrenz. Die Mannschaft möchte sich im veränderten Umfeld der Kreisliga A erst einmal ohne großen Druck akklimatisieren und dort Schritt für Schritt Fuß fassen. „Darüber sprechen wir dann in der Vorbereitung der neuen Saison. Wichtig wird es sein, sich erst mal in der A-Klasse etablieren zu können“, so das abschließende Fazit von Jochen Schimanek.