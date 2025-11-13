Bis 31.Dezember 2026: FSV VfB Straubing bindet Gabler

Gabler, der früher unter anderem Kreis- und Bezirksligacoach beim SV Obertraubling und FC Jura war, ist am Peterswöhrd primär für die Kaderplanung zuständig. "Seit seiner Amtsübernahme prägt Tom die sportliche Entwicklung des Vereins entscheidend – mit klarer Linie, ruhiger Hand und großem Engagement für unsere Mannschaften. Unter seiner Leitung wurden die sportlichen Strukturen weiter professionalisiert, junge Spieler gefördert und der Zusammenhalt im gesamten Verein gestärkt", lässt der FSV VfB Straubing verlauten. Auch Gabler wird bei der Bekanntgabe zitiert: "Ich freue mich über das Vertrauen und die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg weiter mitgestalten zu dürfen."







Mit dem Verlauf der aktuellen Runde sind die Gäubodenstädter sicherlich nicht unzufrieden, denn nach seiner sehr schwierigen Vorsaison - in der der FSV VfB zwar im Endklassement Neunter wurde, aber nur drei Punkte Vorsprung zur Relegationszone hatte - spielt man bislang eine einigermaßen stabile Runde. Nach 18. Spieltagen haben Jobst, Folger und ihre Mitstreiter 20 Zähler auf der Habenseite stehen und sich damit immerhin ein Polster zur Abstiegsregion verschaffen. Zum Jahresabschluss steht das Gastspiel beim Tabellenvorletzten ASCK Simbach auf dem Programm. Mit einem Auswärtsdreier könnten die Schützlinge von Pavel Panafidin und Valentin Kainz dafür sorgen, dass man am Peterswöhrd eine ruhige Winterpause hätte.