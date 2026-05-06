Vertragsverlängerung mit adidas – Foto: adidas

Herzogenaurach. Die Marke mit den drei Streifen verlängert ihre Partnerschaften mit dem Badischen Fußballverband sowie 16 weiteren Fußball-Landesverbänden* und bekennt sich damit langfristig zum Amateurfußball in Deutschland. Die neuen Vereinbarungen laufen vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2030.

Im Rahmen der verlängerten Zusammenarbeit ist adidas weiterhin offizieller Ausrüster aller Auswahlteams, Offiziellen und Volunteers der Landesverbände. Damit setzt die Marke mit den drei Streifen die enge und flächendeckende Kooperation mit den Verbänden fort, die den Fußball in den Regionen maßgeblich prägen und organisieren.

Die Erneuerung der Verträge ist ein zentraler Bestandteil der adidas Strategie für den Basis- und Amateurfußball. Über die Landesverbände bringt adidas seine besten Produkte gezielt in die Regionen, stellt eine hohe und verlässliche Verfügbarkeit sicher und unterstützt Vereine mit passenden Werkzeugen sowie erfahrenen Ansprechpartnern vor Ort. Gleichzeitig sorgen die Kooperationen für eine starke Sichtbarkeit der Marke und schaffen vielfältige Möglichkeiten zur Aktivierung auf regionaler Ebene, nah an Vereinen, Ehrenamtlichen und Fußball Communities.