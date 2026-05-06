Herzogenaurach. Die Marke mit den drei Streifen verlängert ihre Partnerschaften mit dem Badischen Fußballverband sowie 16 weiteren Fußball-Landesverbänden* und bekennt sich damit langfristig zum Amateurfußball in Deutschland. Die neuen Vereinbarungen laufen vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2030.
Im Rahmen der verlängerten Zusammenarbeit ist adidas weiterhin offizieller Ausrüster aller Auswahlteams, Offiziellen und Volunteers der Landesverbände. Damit setzt die Marke mit den drei Streifen die enge und flächendeckende Kooperation mit den Verbänden fort, die den Fußball in den Regionen maßgeblich prägen und organisieren.
Die Erneuerung der Verträge ist ein zentraler Bestandteil der adidas Strategie für den Basis- und Amateurfußball. Über die Landesverbände bringt adidas seine besten Produkte gezielt in die Regionen, stellt eine hohe und verlässliche Verfügbarkeit sicher und unterstützt Vereine mit passenden Werkzeugen sowie erfahrenen Ansprechpartnern vor Ort. Gleichzeitig sorgen die Kooperationen für eine starke Sichtbarkeit der Marke und schaffen vielfältige Möglichkeiten zur Aktivierung auf regionaler Ebene, nah an Vereinen, Ehrenamtlichen und Fußball Communities.
Ronny Zimmermann, Präsident des Badischen Fußballverbandes: "Die langfristige Verlängerung mit unserem Ausrüster adidas ist ein starkes Zeichen für unsere gewachsene Partnerschaft. Die Zusammenarbeit passt hervorragend zu unserem Verband, da adidas im Leistungs- wie im Breitenfußball zuhause ist. Für das Vertrauen bedanken wir uns und freuen uns darauf, den gemeinsamen Weg weiterzugehen." Marina Moguš, Geschäftsführerin von adidas in Zentraleuropa, sagt: "Der Amateurfußball ist das Herz des Spiels in Deutschland. Hier entstehen Leidenschaft, Zusammenhalt und lebenslange Begeisterung für Fußball. Die Landesverbände leisten dafür täglich Außergewöhnliches. Gemeinsam wollen wir diese Basis stärken und den Menschen, Vereinen und Ehrenamtlichen etwas zurückgeben, die den Fußball jeden Tag mit Leben füllen."
Mit dem langfristigen Engagement auf regionaler Ebene baut adidas seine lokale Fußballstrategie konsequent weiter aus und stärkt damit seine Rolle als Nummer 1 Partner des deutschen Fußballs.
* Landesverbände in alphabetischer Reihenfolge: Baden, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niederrhein, Niedersachsen, Rheinland, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Südbaden, Südwest, Westfalen, Württemberg