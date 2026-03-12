Bis 2029: Bayernliga-Torjäger Mjaki stürmt weiter für Neumarkt

Geht auch in den nächsten Jahren für den ASV Neumarkt auf Torejagd: Selim Mjaki. – Foto: Wolfgang Zink

Seit über zehn Jahren trägt der 27-jährige Mjaki mittlerweile den Adler auf der Brust. Aus der Jugend schaffte er auf Anhieb den Sprung zu den Bayernliga-Herren. Über die Jahre ist er zu einem festen Bestandteil des Vereins geworden – auf und neben dem Platz. Mit „seiner Vereinstreue, seiner Einstellung und seiner Identifikation mit dem Klub“ sei er nicht nur für seine Mitspieler ein „wichtiger Faktor“, sondern auch ein „großes Vorbild“ für die Jugendspieler des ASV, heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Bis dato bestritt Mjaki im Herrenbereich 266 Punktspiele, darunter 239 in der Bayernliga, für die Oberpfälzer. Dabei markierte er 82 Tore. In der laufenden Saison steuerte er bisher elf Treffer und sieben Torvorlagen in 20 Partien bei, und ist damit der beste Scorer im Team des Bayernliga-Dritten.



Auch Selim Mjaki selbst fühlt sich weiterhin eng mit dem Verein verbunden: „Beim ASV fühle ich mich wohl. Es entwickelt sich hier etwas Großes und da möchte ich Teil davon sein. Die Trainer fordern uns Spieler und versuchen das Maximum aus uns herauszuholen. Hier hilft man zusammen, auch abseits des Rasens“, sagt der Stürmer im Rahmen seiner langfristigen Verlängerung.





Die Verantwortlichen des ASV Neumarkt sehen die Vertragsverlängerung als „starkes Signal“. Sportlicher Leiter Stefan Pröpster zeigt sich entsprechend zufrieden und bewertet die Entscheidung als „klares Bekenntnis zum Verein“ sowie als „wichtiges Statement für den eingeschlagenen Weg“.



Beim Bayernliga-Topteam soll es zudem nicht bei dieser Personalie bleiben. So teilt der Klub mit, dass er in Kürze über bereits weitere getätigte Vertragsverlängerungen informieren werde. Der Stammkader werde zusammengehalten, um die positive Entwicklung der vergangenen Monate gemeinsam fortzuführen, heißt es weiter. „Mit der langfristigen Verlängerung von Selim Mjaki setzen die Adler ein weiteres Zeichen für Zusammenhalt, Vereinstreue und die gemeinsame sportliche Entwicklung der kommenden Jahre“, schließt die Meldung.