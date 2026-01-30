Bis 2028! Klingbeil bleibt Cheftrainer des KSV Hessen Kassel "Wir streben den Finaleinzug im Hessenpokal an“ von red · Heute, 18:28 Uhr · 0 Leser

René Klingbeil unterschreibt für zwei weitere Jahre. Im Bild mit Aufsichtsrat Karsten Crede, Löwenbegleiter Nils Jerratsch und Finanzvorstand Florian Beisheim – Foto: KSV Hessen Kassel e.V.

Der KSV Hessen Kassel setzt weiter auf Kontinuität und verlängert den Vertrag mit seinem Cheftrainer René Klingbeil vorzeitig bis zum 30. Juni 2028. Damit setzen die Löwen frühzeitig ein klares Zeichen, auch in den kommenden Jahren den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und damit den Weg für die nächsten Schritte in der sportlichen Entwicklung zu ebnen.

Seit seinem Amtsantritt als Cheftrainer hat René Klingbeil maßgeblich dazu beigetragen, den KSV Hessen Kassel sportlich weiterzuentwickeln und das Team nachhaltig zu stärken. Unter seiner Leitung gelang der ersten Mannschaft der Löwen nicht nur der Turnaround mit dem Klassenerhalt und Einzug ins Hessenpokalfinale in der Saison 2024/25, auch in der aktuellen Saison ist eine klare Steigerung in der fußballerischen Qualität erkennbar. Mit dieser kontinuierlichen Leistungssteigerung ist es zudem gelungen, die Fans und Partner des Vereins regelmäßig mit attraktivem Fußball zu begeistern, was sich auch in gestiegenen Zuschauerzahlen widerspiegele. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg in den nächsten Jahren beim KSV weiterzugehen. Gemeinsam mit meinem Team, der Vereinsführung und unseren Fans möchte ich die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und weitere Ziele erreichen. Wir wollen eine erfolgreiche Rest-Rückrunde spielen und streben den Finaleinzug im Hessenpokal an“, erklärt René Klingbeil zu seiner Vertragsverlängerung.

„Mit René Klingbeil haben wir einen kompetenten und engagierten Cheftrainer, der hervorragend zum KSV und unserer Stadt passt. Seine Verlängerung ist ein starkes Zeichen der Kontinuität und Stabilität. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte erfolgreich gestalten werden“, sagt KSV-Aufsichtsrat Karsten Crede. „Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung setzt der KSV Hessen Kassel ein deutliches Zeichen der langfristigen Planung und zeigt Vertrauen in die sportliche Führung. Ziel bleibt es, mit René Klingbeil die positive Entwicklung fortzusetzen und die Mannschaft für die kommende Herausforderungen in der Regionalliga Südwest und im Hessenpokal optimal aufzustellen“, ergänzt KSV-Finanzvorstand Florian Beisheim.