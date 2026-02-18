Bis 2028: ASV Neumarkt bindet Zurawka und Asani Sowohl Chefcoach Sven Zurawka als auch Co-Trainer Drilon Asani bleiben den Adlern über die Saison hinaus erhalten von Florian Würthele · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

Die sportlichen Leiter Stefan Pröpster (links) und Benedikt Thier (rechts) freuen sich über den Verbleib der beiden Trainer Sven Zurawka (Zweiter von links) und Drilon Asani. – Foto: ASV Neumarkt

Weichenstellung beim ASV Neumarkt: Das Trainerduo des Bayernligisten um Chefanweiser Sven Zurawka (30) und Co-Trainer Drilon Asani (31) haben ihre Verträge um zwei weitere Jahre verlängert und bleiben dem Verein damit bis 2028 erhalten. Das meldet der aktuelle Spitzenreiter der Bayernliga Nord am Mittwoch.

Die Abteilungsleitung der Adlers zeigt sich hochzufrieden mit der bisherigen Arbeit des Trainerduos. Seit der Übernahme hätten Zurawka und Asani die Mannschaft sportlich wie auch menschlich entscheidend weiterentwickelt, heißt es. Die kontinuierliche Entwicklung der Spieler, die mannschaftliche Geschlossenheit sowie der sportliche Erfolg würde für die hervorragende Arbeit an der Seitenlinie sprechen.



Aktuell stehen die Adler auf Platz 1 der Bayernliga Nord und gehen nach der Winterpause mit großem Selbstvertrauen in die entscheidende Phase der Saison. Mit dem Re-Start beginnt die heiße Phase – und das Trainerduo ist fest entschlossen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Denn eines ist klar: Die beiden sind noch nicht fertig. Cheftrainer Sven Zurawka betont: „Der ASV Neumarkt ist wie eine große Familie. Mit Drilon arbeite ich bestens zusammen, die Zusammenarbeit mit den Jungs macht unglaublich viel Spaß und entwickeln sich immer weiter. Es ist schön zu sehen, wie wir gemeinsam wachsen.“ Auch der Co-Trainer Drilon Asani blickt voller Motivation auf die kommenden Jahre: „Trainer beim ASV Neumarkt zu sein ist eine Ehre. Wir sind der höchstspielende Verein im Umkreis, das Niveau ist top und die Spieler geben in jedem Training und in jedem Spiel alles.“





Großes Lob gibt es auch von der sportlichen Leitung um Stefan Pröpster und Benedikt Thier: „Die beiden arbeiten Tag für Tag absolut hochprofessionell, überlassen nichts dem Zufall und sind auch menschlich zwei Top-Typen – wir hoffen, dass wir gemeinsam noch einen langen und erfolgreichen Weg gehen können.“ Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung setzt der ASV Neumarkt ein starkes Zeichen für Kontinuität, Stabilität und ambitionierte Ziele – sowohl für die laufende Saison als auch darüber hinaus.