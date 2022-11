Bis 2025 - Simon Handle verlängert bei Viktoria Köln 3. Liga: Der 29-jährige Mittelfeldmann verlängert seinen Vertrag vorzeitig.

Trainer Olaf Janßen freut sich besonders über die Verlängerung des Allrounders: „Das freut mich brutal, ich war da auch treibende Kraft in der Angelegenheit und bin super glücklich, dass Simon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ja gesagt. Das ist nicht selbstverständlich, gerade wenn man sieht, welche Leistungen er abliefert. Er ist in einer bestechenden Form.“ Und diese Form überträgt sich in dieser Spielzeit auf die gesamte Mannschaft. Die Viktoria steht nach 17 Spieltagen auf dem siebten Platz der dritten Liga, nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

"Unsere DNA im Blut"

Laut Janßen identifiziert sich Handle stark mit dem Verein. „Auf Simon kann man sich immer verlassen, er ist auch in der Mannschaft hoch angesehen. Er ist jemand der vorweggeht, der unsere DNA praktisch im Blut hat und jeden Tag auf den Platz bringt, nicht nur bei den Spielen, sondern in jeder Trainingseinheit. Simon hat eine Top-Einstellung, besser geht es eigentlich nicht", sagt Janßen. Die Verlängerung scheint also ein logischer Schritt gewesen zu sein.