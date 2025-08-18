Matchwinner des Derbys: Max Birnbeck (l.) traf gegen Moosinning binnen acht Minuten dreimal. Hier streckt sich FCM-Torwart Aaron Siegl nach dem Ball. – Foto: Christian Riedel

Birnbeck-Hattrick in acht Minuten: Moosinning blamiert sich im Derby

0:3-Heimschlappe für den FC Moosinning gegen den FC Langengeisling. Maxi Birnbeck krönt sich per Hattrick zum Spieler des Spiels.

Der FC Moosinning hat auch sein zweites Heimspiel in der noch jungen Bezirksliga-Saison verloren – und wie. 0:3 (0:0) musste er sich am Samstag im Derby dem FC Langengeisling geschlagen geben, und das verdient. Eine Woche zuvor waren die Gelb-Schwarzen dem SE Freising ebenfalls 0:3 unterlegen. „Geislings Leidenschaft bezwingt Moosinnings lustlosen Rentnerfußball“, meinte FCM-Fußballchef Florian Huber dazu. Matchwinner war Maxi Birnbeck, der in der zweiten Halbzeit binnen acht Minuten alle drei Treffer erzielte. In der ersten Halbzeit tat sich wenig, große Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Die Geislinger bestimmten die Partie und ließen den Ball in ihren Reihen laufen, hatten aber nur wenige Torraumszenen. Eine Flanke von Kilian Kaiser verpasste nach 16 Minuten Freund und Feind. Nach einer Eckenvariante schoss Rafael Jorge aus der zweiten Reihe weit daneben. Auf der anderen Seite musste Paul Maiberger nur ein Schüsschen von David Kamm aufnehmen. Die Torhüter verlebten eine ausgesprochen ruhige Halbzeit.

Nach dem Wechsel stand Moosinnings Schlussmann Aaron Siegl im Mittelpunkt. Einen Schuss von FCL-Kapitän Hannes Dornauer köpfte Nico Brugger noch nach oben weg. Siegl eilte zu Hilfe, doch er konnte den Ball nicht festhalten. So wurde die Rettungstat zur Vorlage für Birnbeck, der zum 1:0 (57.) ins leere Tor einschob. Nur zwei Minuten später stand Birnbeck am zweiten Pfosten wieder goldrichtig und jagte den Ball zum 2:0 unter die Latte (59.). Von Moosinning kam nur wenig Gegenwehr. Wer dachte, die Hausherren würden eine Angriffswelle starten, wurde enttäuscht, denn Kamms Schüsschen aus dem ersten Durchgang sollte über die gesamten 90 Minuten die einzige Minichance bleiben.