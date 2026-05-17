Birkmannsweiler und Anagennisis top, Unterweissach II glänzt, Absage

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 0:3

Im Allmersbacher Bildungszentrum zeigten die Gäste aus Kleinaspach eine extrem reife und abgeklärte Leistung. Von Beginn an kontrollierte die Spielvereinigung das Geschehen. Jan Celik brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Simon Föll (43.) nach und sorgte für eine komfortable 0:2-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang bemühte sich die Allmersbacher Reserve zwar um den Anschluss, fand jedoch kein Durchkommen gegen die kompakt stehende Gäste-Defensive. In der Nachspielzeit (90.+2) krönte erneut Jan Celik seine Leistung mit dem Treffer zum 0:3-Endstand.

TSC Murrhardt – SV Unterweissach II 2:6

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Murrhardt zu sehen, bei dem die Verbandsliga-Reserve aus Unterweissach die Muskeln spielen ließ. Hamza Aras (22.) und Nikolai Schlosser (25.) sorgten für einen schnellen Doppelschlag. In der 33. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Erst traf Jannis Scholz zum 0:3, im direkten Gegenzug unterlief Luis Bartsch ein unglückliches Eigentor zum 1:3. Als Ismail Kirci (44.) kurz vor der Pause auf 2:3 verkürzte, keimte beim TSC wieder Hoffnung auf. Nach dem Seitenwechsel spielten aber nur noch die Gäste: Erneut Jannis Scholz (52., 56.) schraubte das Ergebnis mit einem lupenreinen Hattrick in die Höhe, ehe Hamza Aras (90.) mit dem 2:6 den Schlusspunkt setzte.

SV Steinbach – VfR Murrhardt 5:1

Dabei fing es für den VfR Murrhardt in Steinbach so gut an: Angelo Sipala schockte die Hausherren bereits in der 13. Minute mit der frühen Führung. Doch der SV Steinbach schüttelte sich kurz und drehte das Spiel noch vor der Pause durch einen bärigen Doppelpack von Talha Ünal (20., 25.). Im zweiten Spielabschnitt schwanden bei den Gästen spürbar die Kräfte, was Steinbach eiskalt ausnutzte. Marius Seitter (50.), Arbenit Kryeziu (58.) und Ronan Seitz (84.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 5:1-Heimsieg hoch.

FSV Weiler zum Stein – FV Sulzbach/Murr 4:3

Ein Drama mit ständig wechselnden Vorzeichen entwickelte sich in Weiler zum Stein. Die Gäste aus Sulzbach gingen früh durch Florian Weller (7.) in Führung, doch die Hausherren konterten furios und drehten die Partie bis zur Pause auf 3:1 (11., 24., 43.). Wer dachte, das Spiel sei gelaufen, sah sich getäuscht: Sulzbachs Eduard Erdel erwischte einen Sahnetag und glich die Partie mit einem Doppelschlag (53., 61.) im Alleingang zum 3:3 aus. Das glücklichere Ende in diesem offenen Schlagabtausch hatte jedoch der FSV: In der 79. Minute fiel der viel umjubelte Treffer zum 4:3-Endstand.

Großer Alexander Backnang – SK Fichtenberg 3:1

Die Backnanger feierten einen Heimerfolg und legten den Grundstein dafür im ersten Durchgang. Aristotelis Kaitelidis brach in der 23. Minute den Bann, ehe Pascal Sirokas in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 2:0 erhöhte. Fichtenberg bemühte sich nach dem Seitenwechsel um Struktur, biss sich aber lange Zeit die Zähne aus. Als Nikolaos Eleftheriadis in der 88. Minute das 3:0 erzielte, war der Sack endgültig zu. Der Anschlusstreffer von Nicolas Schmiedt (90.) zum 3:1 war für die Gäste nur noch Ergebniskosmetik.

FC Viktoria Backnang – FC Welzheim abgesagt

Die geplante Begegnung in Backnang wurde abgesagt.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – TSV Sulzbach-Laufen 1:5

Bis zur Halbzeitpause schnupperte die Spielgemeinschaft vor heimischer Kulisse an einer Überraschung. Die frühe Gästeführung durch Jannik Obieglo (8.) konnte Luca Weller (45.) praktisch mit dem Pausenpfiff zum 1:1 ausgleichen. Nach dem Wiederanpfiff drehte Sulzbach-Laufen jedoch auf. Benjamin Schmidtkonz (52.) stellte die Weichen schnell wieder auf Sieg. In der Schlussphase brachen bei den Hausherren dann alle Dämme: Louis-Elia Ziehr (82.), Jakob Kämmerling (88.) und Marek Hähnel (90.) schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf den deutlichen 1:5-Endstand hoch.