Birkmannsweiler und Anagennisis top, Unterweissach II glänzt, Absage

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
In Schornbach erlebten die Zuschauer ein echtes Drama mit einem späten "Lucky Punch". Die Gäste aus Hertmannsweiler erwischten durch Luca Yannik Schneider (8.) den besseren Start. Schornbach schüttelte sich jedoch kurz und drehte das Spiel noch vor der Pause durch Tore von Claudio Isbaner (13.) und Kevin Mezger (33.). Praktisch mit dem Halbzeitpfiff gelang Niklas Hug (45.) der psychologisch wichtige Ausgleich für die Gäste. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams lange, bis die 90. Minute anbrach: Nick Albeck erlöste die Hausherren mit dem viel umjubelten Treffer zum 3:2-Endstand.
Eine Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Breuningsweiler zu sehen. Die Gäste vom VfR Birkmannsweiler brannten ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und legten einen echten Blitzstart hin: Niklas Nießner (2.) und Meridon Samahodaj (5.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Erneut Samahodaj (30.) und Muammer Gözütok (40.) machten schon vor der Pause alles klar. Nach dem Wechsel keimte bei den Hausherren durch Dino Ferrari (50.) kurz Hoffnung auf, doch nur sechzig Sekunden später stellte Meridon Samahodaj per Foulelfmeter (51.) mit seinem dritten Tagestreffer den alten Abstand wieder her. Tim Bauer (79.) sorgte schließlich für den deutlichen 1:6-Endstand.
Ein Sechs-Tore-Krimi entwickelte sich in Kernen. Die Hausherren gingen durch einen von Rinor Krasniqi (15.) verwandelten Foulelfmeter in Führung. Steinach-Reichenbach schlug jedoch eindrucksvoll zurück und drehte die Partie vorübergehend durch Vily Leandre Djine Toukam (29.) und Julian Leitlein (51.). Dann schlug die Stunde von Drilon Osmani: Mit einem Doppelschlag – inklusive eines weiteren Foulelfmeters (62.) – brachte er Kosova innerhalb weniger Minuten wieder mit 3:2 in Front. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste: Erneut war es Vily Leandre Djine Toukam, der in der 66. Minute zum 3:3-Endstand ausglich.
Tore satt gab es auch in Remshalden, wo die Oberliga-Reserve aus Fellbach vor allem im ersten Durchgang eine Lehrstunde in Sachen Effizienz erteilte. Bleon Saramati (14.) eröffnete den Torreigen. Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch einen Foulelfmeter von Nico Bauer (16.) konterte Fellbach eiskalt: Luka Bozic (19.), Deniz Ergen (23.) und Luk Kerschbaum (39.) schraubten das Ergebnis zur Pause auf 1:4. Im zweiten Spielabschnitt bewies Remshalden Moral und verkürzte durch Tobia Portolano (57.) und Anton Hauke (74.), doch dazwischen stellte Maximilian Bresic (72.) die Weichen für Fellbach endgültig auf den 3:5-Auswärtssieg.
Ein Debakel musste der VfL Winterbach auf eigenem Platz hinnehmen. Die Gäste von Anagennisis Schorndorf spielten sich in einen regelrechten Rausch. Dabei sah es nach dem Führungstreffer von Theodoros Tsilimantos (32.) zur Pause noch halbwegs erträglich aus. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Hausherren jedoch alle Dämme. Besonders Theofanis Samourakis mit einem Dreierpack (49., 58., 61.) und erneut Theodoros Tsilimantos mit zwei weiteren Treffern (79., 84.) schraubten das Ergebnis in astronomische Höhen. Den Ehrentreffer für Winterbach erzielte Collin Knabe (60.), während Mohammed Nonda Sylla (52., 87.) das Ergebnis endgültig zum 1:8-Kantersieg ausbaute.
In Hohenacker sahen die Zuschauer eine intensive Partie, die vor allem kurz vor der Pause an Dramatik gewann. Atakan Kaya brachte die Waiblinger Reserve in der 43. Minute in Führung, doch praktisch im Gegenzug glich Cedric Sigle (44.) zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Gäste jedoch abgeklärter und defensiv stabiler. Timo Rörich stellte in der 65. Minute die Weichen auf Sieg, bevor Anastasios Pantzaridis in der 90. Minute mit dem Treffer zum 1:3 endgültig den Deckel auf die Begegnung machte.
In einer engen und hart umkämpften Begegnung behielt der TV Weiler/Rems knapp die Oberhand. In diesem echten Arbeitsspiel schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Rasen. Weiler sicherte sich dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der nötigen Entschlossenheit vor dem Tor die drei Punkte, während der SC Korb trotz großen Kampfes am Ende eine knappe 2:1-Niederlage hinnehmen und mit leeren Händen die Heimreise antreten musste.
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Im Allmersbacher Bildungszentrum zeigten die Gäste aus Kleinaspach eine extrem reife und abgeklärte Leistung. Von Beginn an kontrollierte die Spielvereinigung das Geschehen. Jan Celik brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Simon Föll (43.) nach und sorgte für eine komfortable 0:2-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang bemühte sich die Allmersbacher Reserve zwar um den Anschluss, fand jedoch kein Durchkommen gegen die kompakt stehende Gäste-Defensive. In der Nachspielzeit (90.+2) krönte erneut Jan Celik seine Leistung mit dem Treffer zum 0:3-Endstand.
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Murrhardt zu sehen, bei dem die Verbandsliga-Reserve aus Unterweissach die Muskeln spielen ließ. Hamza Aras (22.) und Nikolai Schlosser (25.) sorgten für einen schnellen Doppelschlag. In der 33. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Erst traf Jannis Scholz zum 0:3, im direkten Gegenzug unterlief Luis Bartsch ein unglückliches Eigentor zum 1:3. Als Ismail Kirci (44.) kurz vor der Pause auf 2:3 verkürzte, keimte beim TSC wieder Hoffnung auf. Nach dem Seitenwechsel spielten aber nur noch die Gäste: Erneut Jannis Scholz (52., 56.) schraubte das Ergebnis mit einem lupenreinen Hattrick in die Höhe, ehe Hamza Aras (90.) mit dem 2:6 den Schlusspunkt setzte.
Dabei fing es für den VfR Murrhardt in Steinbach so gut an: Angelo Sipala schockte die Hausherren bereits in der 13. Minute mit der frühen Führung. Doch der SV Steinbach schüttelte sich kurz und drehte das Spiel noch vor der Pause durch einen bärigen Doppelpack von Talha Ünal (20., 25.). Im zweiten Spielabschnitt schwanden bei den Gästen spürbar die Kräfte, was Steinbach eiskalt ausnutzte. Marius Seitter (50.), Arbenit Kryeziu (58.) und Ronan Seitz (84.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 5:1-Heimsieg hoch.
Ein Drama mit ständig wechselnden Vorzeichen entwickelte sich in Weiler zum Stein. Die Gäste aus Sulzbach gingen früh durch Florian Weller (7.) in Führung, doch die Hausherren konterten furios und drehten die Partie bis zur Pause auf 3:1 (11., 24., 43.). Wer dachte, das Spiel sei gelaufen, sah sich getäuscht: Sulzbachs Eduard Erdel erwischte einen Sahnetag und glich die Partie mit einem Doppelschlag (53., 61.) im Alleingang zum 3:3 aus. Das glücklichere Ende in diesem offenen Schlagabtausch hatte jedoch der FSV: In der 79. Minute fiel der viel umjubelte Treffer zum 4:3-Endstand.
Die Backnanger feierten einen Heimerfolg und legten den Grundstein dafür im ersten Durchgang. Aristotelis Kaitelidis brach in der 23. Minute den Bann, ehe Pascal Sirokas in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 2:0 erhöhte. Fichtenberg bemühte sich nach dem Seitenwechsel um Struktur, biss sich aber lange Zeit die Zähne aus. Als Nikolaos Eleftheriadis in der 88. Minute das 3:0 erzielte, war der Sack endgültig zu. Der Anschlusstreffer von Nicolas Schmiedt (90.) zum 3:1 war für die Gäste nur noch Ergebniskosmetik.
Die geplante Begegnung in Backnang wurde abgesagt.
Bis zur Halbzeitpause schnupperte die Spielgemeinschaft vor heimischer Kulisse an einer Überraschung. Die frühe Gästeführung durch Jannik Obieglo (8.) konnte Luca Weller (45.) praktisch mit dem Pausenpfiff zum 1:1 ausgleichen. Nach dem Wiederanpfiff drehte Sulzbach-Laufen jedoch auf. Benjamin Schmidtkonz (52.) stellte die Weichen schnell wieder auf Sieg. In der Schlussphase brachen bei den Hausherren dann alle Dämme: Louis-Elia Ziehr (82.), Jakob Kämmerling (88.) und Marek Hähnel (90.) schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf den deutlichen 1:5-Endstand hoch.
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In Bühlertann erlebten die Zuschauer ein packendes Duell, das erst im zweiten Durchgang so richtig an Fahrt aufnahm. Die Gäste aus Hessental erwischten den besseren Start nach dem Seitenwechsel: Dimitri Fedoruk brachte den TSV in der 52. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die Freude der Gäste währte nicht mal sechzig Sekunden. Praktisch im direkten Gegenzug schlug Bühlertann eiskalt zurück – Pascal Schneider (53.) markierte den postwendenden Ausgleich zum 1:1. Dieser schnelle Nackenschlag zeigte Wirkung: Die Hausherren übernahmen komplett das Kommando, drehten die Partie durch Lukas Fischer (68.) und machten in der 82. Minute durch Swen Köbler mit dem Treffer zum 3:1-Endstand endgültig den Sack zu.
Vor 60 Zuschauern lieferten die Sportfreunde aus Bühlerzell eine rundum überzeugende Vorstellung ab. Gegen die Verbandsliga-Reserve aus Ilshofen ließen die Hausherren von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen wollte. Michael Weikel eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, bevor Amadeus Trittner (29.) noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bühlerzell hungrig: Erneut Michael Weikel (67.) mit seinem zweiten Treffer des Tages und Maximilian Schwarz (78.) schraubten das Ergebnis auf ein komfortables 4:0 hoch. Der späte Treffer von Nevio Luis Bareiß Teixeira (82.) zum 4:1 war für die Gäste am Ende nur noch Ergebniskosmetik.
In Vellberg wurde die Partie zur großen Show von Mario Gmach, der sich mit drei Treffern zum Matchwinner krönte. Der TSV legte furios los: Gmach (16.) und Jannis Mütsch (18.) besorgten einen blitzsauberen frühen Doppelschlag zur 2:0-Führung. Michelbach/Bilz schöpfte noch einmal Hoffnung, als Dennis Schuller in der 30. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Doch Vellberg schüttelte den Gegentreffer beeindruckend schnell ab – erneut Mario Gmach (35.) stellte noch vor dem Halbzeitpfiff den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang verwalteten die Hausherren das Spiel clever, ehe erneut Gmach (76.) mit seinem dritten Streich den 4:1-Heimsieg perfekt machte.
In einer intensiven und vor allem in der ersten Halbzeit packenden Begegnung sahen die Zuschauer die einzige Punkteteilung des Spieltags. Die SGM Rosengarten erwischte einen Start nach Maß: Bereits in der 9. Minute brachte Vincent Bilk die Hausherren mit 1:0 in Führung. Sulzdorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt, kämpfte sich Schritt für Schritt in die Partie und belohnte sich noch vor der Pause für den Aufwand. Kouadio Kouakou erzielte in der 37. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich beide Abwehrreihen merklich, sodass trotz großen Einsatzes auf beiden Seiten keine weiteren Tore mehr fielen.
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Vor 120 Zuschauern erlebten die Fans in Rot am See ein echtes Derby-Drama mit einem hitzigen Finish. Die Hausherren erwischten einen Traumstart, als Sven Maier bereits in der 5. Minute zur frühen Führung einnetzte. Gerabronn steckte jedoch nicht auf und belohnte sich exakt mit dem Pausenpfiff: Lukas Moser (45.) erzielte den psychologisch wichtigen Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange Zeit auf Messers Schneide, ehe die Schlussphase die Entscheidung brachte. Nach einem Foul im Strafraum behielt Lucas Uhl in der 83. Minute die Nerven und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer. In der turbulenten Schlussminute schwächten sich die Gäste zudem selbst, als Matthias Erhardt (90.) wegen wiederholten Meckerns die Gelb-Rote Karte sah.
In Stimpfach bekamen die Zuschauer ein klassisches Kampfspiel zu sehen, bei dem am Ende die Defensivreihen die Oberhand behielten. Über die gesamten 90 Minuten hinweg neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld. Da auf beiden Seiten die letzte Präzision im Torabschluss fehlte und klare Einschussmöglichkeiten Mangelware blieben, trennten sich die Teams folgerichtig mit einem 0:0-Unentschieden.
Wer bei dieser Partie den Beginn der zweiten Halbzeit verpasste, hatte im Grunde das gesamte Spiel verpasst. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte explodierte die Begegnung direkt nach dem Wiederanpfiff förmlich. Innerhalb von nur elf Minuten fielen alle drei Treffer der Partie. Den Anfang machte Marvin Walther, der Matzenbach in der 46. Minute in Führung brachte. Die Satteldorfer Verbandsliga-Reserve schlug jedoch postwendend zurück und glich nur 120 Sekunden später durch Oliver Kreft (48.) aus. Die Heimelf zeigte sich unbeeindruckt: In der 57. Minute war es erneut der glänzend aufgelegte Marvin Walther, der mit seinem zweiten Tagestreffer den 2:1-Endstand herbeiführte.
Im Spiel zwischen Altenmünster und Brettheim gab es für die 80 Zuschauer keine Tore zu bejubeln. Beide Mannschaften legten den Fokus spürbar auf eine stabile Absicherung, wodurch spielerische Highlights im Drittel des Gegners selten blieben. Am Ende stand ein 0:0.
Die SpVgg Gammesfeld entführte dank einer abgeklärten Leistung drei Punkte aus Honhardt. Zum Matchwinner avancierte dabei Aaron Weber, der beide Treffer der Gäste erzielte. Den Grundstein legte er in der 45. Minute, als er einen Foulelfmeter nervenstark zur 0:1-Pausenführung verwandelte. Honhardt investierte im zweiten Durchgang mehr in die Offensive, biss sich an der Gammesfelder Hintermannschaft jedoch die Zähne aus. In der 79. Minute nutzte erneut Aaron Weber eine Unachtsamkeit der Hausherren und machte mit dem 0:2 endgültig den Deckel auf die Partie.
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