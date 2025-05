Birkesdorfs Trainer will noch einmal neue Reize setzen

Fußball-Bezirksliga: Viktoria und Langerwehe sind in der Tabelle nah beieinander. Verschafft sich Lendersdorf Luft im Abstiegskampf?

Der 25. Spieltag steht in der Fußball-Bezirksliga 3 auf dem Programm. So langsam biegt die Saison auf die Zielgerade. In der Schlussphase will Marius Schinke, Coach von Viktoria Birkesdorf, noch einmal neue Reize setzen: „Wir wollen beste Mannschaft im Kreis Düren werden und alle verbleibenden Spiele gewinnen.“ Aktuell erfüllt seine Mannschaft als Fünfter dieses Ziel.

Hinter Langerwehe klafft in der Tabelle schon eine deutliche Lücke. Auf Platz sieben ist die SG Türkischer SV Düren platziert, auf Rang acht folgt die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Frechen 20. Beide treffen am Sonntag in Düren aufeinander. Die Teams weisen eine ähnliche Formkurve auf, sind seit zehn Spieltagen Tabellennachbarn, zumeist mit dem TSV Düren als besser platzierte Mannschaft. Vieles spricht daher für ein enges Duell.

Noch eng um den Klassenverbleib ist es um Alemannia Lendersdorf bestellt. Wobei die Mannschaft von Coach Christopher Kall eine starke Rückrunde absolviert und als Zehnter sieben Zähler Vorsprung zum ersten Abstiegsrang hat. Durch ist das Team aber noch nicht. Mit dem Viertletzten SC Wißkirchen empfängt die Alemannia ein noch stärker bedrohtes Team, das aber aus den letzten sechs Partien dreizehn Punkte geholt hat. Beide überwinterten auf Abstiegsplätzen und haben gemeinsam realistische Chancen, die Bezirksliga zu halten. Schenken werden sie sich am Sonntag definitiv nichts. Bei Lendersdorf wird Kapitän Thomas Betzer gesperrt fehlen.

Weitere Spiele: Nierfeld – Bessenich (Fr., 20.30 Uhr) TSV Düren – Frechen II, Horrem – Langerwehe, Kerpen – Birkesdorf, Bergheim – Ahrem, Dahlem-Schmidtheim – Fliesteden (alle So., 15.00 Uhr), Elsdorf – Sindorf (So., 15.15 Uhr), Lendersdorf – Wißkirchen (So., 15.30 Uhr

