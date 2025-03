Birkesdorf stürzt den Spitzenreiter, Lendersdorf holt Last-Minute-Sieg

Durften an diesem Wochenende beide jubeln: Die Teams von Viktoria Birkesdorf (in Weiß) und Alemannia Lendersdorf- – Foto: Manfred Heyne

Fußball-Bezirksliga, Staffel drei: Die Viktoria bezwingt Hilal-Maroc Bergheim mit 2:0. Der TuS Langerwehe kehrt mit einem 5:0-Erfolg aus Ahrem zurück. Pleite beim Trainerdebüt von Mahmut Temür.

Drei von vier Dürener Vertretern durften sich in der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei, zum Rückrundenauftakt über Siege freuen. Im Spitzenspiel Fünfter gegen Erster behielt Viktoria Birkesdorf zu Hause gegen Hilal-Maroc Bergheim mit 2:0 die Oberhand und stürzte den Spitzenreiter von Rang eins. Mit dem ersten guten Angriff ging Birkesdorf direkt in Führung. Die Flanke von Jonas Varona verpasste zwar Julian Perse in der Mitte, dafür war am zweiten Pfosten Florian Wirtz zur Stelle und traf (6.). In der Folge ließ Perse eine gute Möglichkeit für eine höhere Führung aus. Die Partie war ziemlich zerfahren mit vielen Unterbrechungen. Geschadet hat dies eher den Bergheimern, die in Abschnitt eins nicht stattfanden.

In Halbzeit zwei scheiterten die Gäste einmal aussichtsreich an Keeper Max Rogge. Die Hausherren kamen zu einigen Kontern, die sie zunächst fahrlässig ausließen. Ab der 60. Minute mussten die Gäste nach einem wiederholten Foulspiel und Gelb-Rot die Partie zu zehnt fortsetzen. In Überzahl nutzte die Viktoria die nächste Chance zum langersehnten 2:0. Über Varona, den Dauerläufer Niko Chouliaras und Lucas Kirschbaum kam das Leder zu Perse, der in seinem ersten Einsatz für Birkesdorf direkt traf (67.). Möglichkeiten für einen dritten Treffer waren vorhanden, wurden aber nicht genutzt. Coach Marius Schinke war trotzdem zufrieden: „Wir haben gewonnen und das zu Null.“ Pleite für den TSV Düren