Birkesdorf kehrt in die Erfolgsspur zurück Spielbericht

Fußball-Bezirksliga 3: Die Viktoria gewinnt beim Tabellenvorletzten Blau-Weiß Kerpen mit 3:2. Auch der TSV Düren ist erfolgreich unterwegs.

Der 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei, ist in den Büchern, und diesmal hat keine Mannschaft aus den Top Fünf Punkte liegen gelassen. Dies bedeutet auch, dass Viktoria Birkesdorf zurück in der Erfolgsspur ist. Sie gewannen beim Vorletzten Blau-Weiß Kerpen mit 3:2. „Wir haben große Moral und Mentalität bewiesen. In Unterzahl und bei einem 0:2-Rückstand zu gewinnen, das rechne ich meinen Jungs hoch an“, gab es von Coach Marius Schinke ein großes Lob.

Nicht einverstanden war er mit der Roten Karte für Niko Chouliaras (40.). Bei einer Rangelei hatte der Schiedsrichter einen Ellbogenschlag ausgemacht. Wichtig für Birkesdorf war der Anschlusstreffer von Ibrahim Younis noch vor der Pause (45.+6). In der zweiten Hälfte machten die Gäste das Spiel, Kerpen wirkte trotz Überzahl ziemlich platt. Den Ausgleich erzielte Jonas Varona aus der zweiten Reihe (74.). In der Schlussphase kam Lucas Kirschbaum nach Vorarbeit von Tim Greven zum Siegtreffer (83.).

Mahmut Temür eröffnet Torreigen

Ebenfalls siegreich war die SG Türkischer SV Düren. Zu Hause schlugen sie die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Frechen 20 mit 5:3. „Wir standen defensiv stabiler und vorne sind wir immer für unsere Tore gut“, freute sich Spielertrainer Mahmut Temür über den Erfolg. Er selbst eröffnete den Torreigen (13.), Joel Saengersdorf (22.) und Jawad Karnib (32.) legten Treffer zügig nach. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Frechen steckte der TSV gut weg. Durch die Tore von Semih Celik (65.) und Yasin Isildak (74.) sorgten die Dürener für klare Verhältnisse. Zum Ende hin, auch durch einige Wechsel geschuldet, wurde die Defensive etwas luftiger und die Gäste konnten noch zwei Treffer erzielen.

Pleite für Langerwehe

Überhaupt nicht luftig ist die Defensive des TuS Langerwehe. Wie nahezu in jedem Spiel vereitelte Alex Monath im Kasten viele Chancen. Bei der 2:1-Niederlage beim Horremer SV war der Keeper bei den beiden Gegentreffern aber machtlos. Insgesamt ging dieser Sieg des Tabellendritten auch in Ordnung, wie TuS-Coach Tim Krumpen konstatierte: „Horrem hatte deutlich mehr vom Spiel. In Summe ist es ein verdienter Sieg. Trotzdem für uns aber ärgerlich, da wir lange das 1:1 gehalten haben.“ Sein Team ging sogar in Führung. Horrems Keeper Tim Nickstadt konnte einen Schuss von Yannik Böhr nur abprallen lassen. Niklas Hülscher staubte erfolgreich ab (29.). Beinahe wäre Langerwehe auch mit einem Punkt nach Hause gefahren. Den Kopfball von Brian Sklorz konnte Nickstadt aber parieren.

Lendersdorf verliert ebenfalls

Ebenfalls ohne Punkte blieb Alemannia Lendersdorf, die bei der 2:3-Pleite gegen den SC Wißkirchen es verpasste, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Dabei ging der SCA früh in Führung. Nach einem abgefälschten Ball schaltete Jonathan Spicher am schnellsten und es stand 1:0 (4.). Der Stürmer konnte nur eine Halbzeit lang Lendersdorf unterstützen. Nach einer Kopfverletzung und viel Blutverlust ging es zunächst mit Turban weiter, bis ihn Coach Christopher Kall aus Vorsichtsmaßnahme zur Pause herausnahm. Zu diesem Zeitpunkt lag seine Mannschaft mit 1:2 im Rückstand.

In Abschnitt zwei ging Kalls Mannschaft mehr Risiko. Torwart Luca Krischer hielt sein Team mehrfach noch im Spiel, aber vorne fiel nicht der Ausgleich. In der 90. Minute machte Wißkirchen mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie und sitzt nach dem Dreier und dem Sprung auf Rang elf, dem SCA direkt im Nacken. Die Alemannia kam in der letzten Aktion des Spiels nur noch zum 2:3, einem verwandelten Foulelfmeter von Luca Brammertz (90.+6).

Die Spiele im Überblick:

Nierfeld – Bessenich 1:7: 1:0 Sayongo (11./Eigentor), 1:1 Hartmann (12.), 1:2 Fikaj (18.), 1:3 Hartmann (33.), 1:4 Kunst (43.), 1:5 Noutsos (45.+1/Foulelfmeter), 1:6 Noutsos (57.), 1:7 Vatovci (83.) Dahlem-Schmidtheim – Fliesteden 0:12: 0:1 Chanaa (14.), 0:2 Bors (29.), 0:3 Kremer (45./Foulelfmeter), 0:4 Glowacz (51./Foulelfmeter), 0:5 Kremer (58.), 0:6 Bors (64.), 0:7 Herzog (67.), 0:8 Glowacz (74.), 0:9 Seeger (77.), 0:10 Wassong (83./Eigentor), 0:11 Seeger (86.), 0:12 Wilsdorf (89.) HM Bergheim – Ahrem 4:1: 1:0 Maloku (16.), 2:0 Ngangala (51.), 2:1 Schmitz (55.), 3:1 Esenkar (78.), 4:1 El Idrissi (84.) Horrem – Langerwehe 2:1: 0:1 Hülscher (29.), 1:1 Soszynski (41.), 2:1 Welter (83.) TSV Düren – Frechen 20 II 5:3: 1:0 Temür (13.), 2:0 Saengersdorf (22.), 3:0 Karnib (32.), 3:1 Tsvetkov (34.), 4:1 Celik (65.), 5:0 Isildak (74.), 5:2 Amiri (81.), 5:3 Sivapalan (86.) BW Kerpen – Birkesdorf 2:3: 1:0, 2:0 Straßfeld (23., 27.), 2:1 Younis (45.+6), 2:2 Varona (74.), 2:3 Kirschbaum (83.) Rot: Chouliaras (41./Birkesdorf) Elsdorf – Sindorf 5:0: 1:0 Dogan (30.), 2:0, 3:0 Skraparas (48., 49.), 4:0 Gruttmann (53.), 5:0 Schiffer (78.) Bes. Vork.: Yavuz (Sindorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hövel (38.). Lendersdorf – Wißkirchen 2:3: 1:0 Spicher (4.), 1:1 Isitmen (8./Foulelfmeter), 1:2 Isitmen (45.+4), 1:3 Maraun (90.+1), 2:3 Brammertz (90.+6/Foulelfmeter)

