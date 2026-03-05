Birkesdorf holt einen Punkt in Bergheim – Schlägt Kreuzau den Tabellennachbarn?

Der SC Kreuzau (weiße Trikots, hier gegen Horrem) kommt mit Rückenwind aus dem Sieg in Lendersdorf in die Partie gegen den SV Weiden. – Foto: Manfred Heyne

Bezirksliga 3: Am Freitagabend spielt Lendersdorf in Erftstadt-Lechenich. Kreuzau empfängt am Sonntag den SV Weiden. Langerwehe zu Hause gegen Frechen II, TSV Düren zu Gast in Erft.

Der 18. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Staffel drei ist gestückelt. Bereits am Mittwoch sicherte sich Viktoria Birkesdorf einen Zähler beim 1:1-Auswärtsspiel gegen Hilal-Maroc Bergheim. In einem temporeichen, sehr ansehnlichen Spiel, wollten beide Teams gewinnen.

Nach einer torlosen ersten Hälfte hatte Viktorias Coach Bernd Virnich das richtige Gespür für den ersten Treffer. In der Kabine glaubte er fest daran, dass der nächste lange Ball zum Tor führen sollte – und es kam so. Der Abschlag von Keeper Marvin Zimmer wurde zum Assist für Julian Perse (47.). Hilal konterte nach einer Birkesdorfer Ecke erfolgreich zum 1:1 (54.).

Fast noch der Siegtreffer

Die Partie war bis zum Ende komplett offen und beinahe hätte Redouan Toumi in der Nachspielzeit aus 18 Metern den glücklichen Siegtreffer für Birkesdorf erzielt. Das Leder ging aber am leeren Tor vorbei.

Am Freitagabend ist Alemannia Lendersdorf bei Germania Erftstadt-Lechenich gefordert. Lendersdorf erwischte vergangenen Sonntag bei der 3:5-Niederlage gegen Kreuzau keinen guten Tag. Fünf Gegentreffer darf man sich nicht erlauben, wenn die Partie erfolgreich gestalten werden soll.

Coach Christopher Kall sprach seiner Mannschaft bereits im Kreis nach Spielende Mut zu. Ein schlechtes Spiel macht die bisher starke Saison nicht vergessen. Der Tabellendritte will bei der Germania in die Erfolgsspur zurück. Dies wird aber nicht einfach, denn Erftstadt-Lechenich ist als Vorletzter akut abstiegsgefährdet.

Aufsteiger SC Kreuzau ist als Achter mit 16 Zählern Vorsprung von den Abstiegsrängen weit entfernt. Trotzdem sind noch ein paar Punkte vonnöten. Diese sollen aus dem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn und Neunten SV Weiden kommen. Kreuzaus Coach Olaf Ramm wird sein Derbysiegerteam umstellen müssen, da Doppeltorschütze Seydouba Sylla in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah.

Langerwehe will den Schwung mitnehmen

Wie Kreuzau spielt Weiden eine solide Spielzeit und darf sich auf die Fahne schreiben, die einzige Mannschaft zu sein, die dem Spitzenreiter TSV Düren eine Niederlage zufügte. Das einzige Team, das gegen den Tabellenführer ein Unentschieden erzwingen konnte, ist der TuS Langerwehe. Mit dem Schwung dieses verdienten Punktgewinns vom vergangenen Sonntag soll im Heimspiel die U-23-Mannschaft der Spielvereinigung Frechen bezwungen werden.

Tobias Werres und Justin Krischer sind für Langerwehe wieder entsperrt und stehen gegen ein junges Frechener Team zur Verfügung, welches nicht so performen kann wie noch in den Vorjahren. Aktuell stehen sie als Viertletzter nur zwei Zähler über dem Strich. Langerwehe – aktuell Zehnter – will noch ein gutes Stück nach oben in der Tabelle klettern. Dies ist gut möglich, liegt Rang fünf doch nur drei Punkte entfernt.

Weiter in der Tabelle klettern kann die SG Türkischer SV Düren nicht mehr. Der Erste will seine Aufgaben weiterhin seriös und konzentriert bewältigen. „Wir werden am Sonntag alles dafür tun, die drei Punkte mitzunehmen“, so TSV-Coach Yunus Kocak. Er reist mit seinen Spielern zur JSG Erft, die als Zwölfter ein wenig Luft vor den Abstiegsrängen hat. Zwei der Top-3-Torschützen aus der Liga werden hier aufeinandertreffen. Erfts Luke Bungart hat 18 Treffer erzielt, auf dem Torekonto von TSV-Stürmer Tugay Temel stehen 21 Buden. Es könnte torreich werden.

Die Spiele am Wochenende: Erftstadt-Lechenich - Lendersdorf (Fr., 20.00), Elsdorf - Horrem (So., 14.30) Langerwehe – Frechen 20 II, Kreuzau – SV Weiden, Sindorf - Bessenich (alle So., 15.00), Erft – TSV Düren (So. 15.15), Ahrem - Lövenich/Widdersdorf (So., 15.30)

