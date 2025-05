Birkesdorf bezieht erste Heimniederlage der Saison

Spieltag 24 in der Bezirksliga-Staffel drei war aus Sicht der Dürener Vereine weniger erfolgreich. Viktoria Birkesdorf musste die zweite Niederlage in Folge einstecken. Im Duell Fünfter gegen Vierter unterlagen sie zu Hause dem SC Elsdorf mit 1:2. „Wir hatten die Chancen zu Beginn 3:0 zu führen“, sprach Viktoria Coach Marius Schinke von mangelnder Chancenverwertung.

Nach der Führung durch Tim Greven (8.), scheiterte Marius Koep an der Unterkante der Latte und dem gegnerischen Torwart. Vier potenzielle Stammspieler musste Schinke vor der Partie ersetzen, dafür machte es seine Mannschaft wirklich gut. Beim Gegentor durch einen Elfmeter hatte Birkesdorf etwas Pech. Bei der Ausführung klatschte der Ball an beide Innenpfosten und dann erst rein (38.). Erst in den Schlussminuten bog Birkesdorf auf die Verliererstraße ein. Ein eigener Angriff flog ihnen um die Ohren. Aus der Hereingabe in die Mitte entstand für Elsdorf ein erfolgreicher Konter. Die erste Heimniederlage stand somit zu Buche.

Ebenfalls zu Hause unterlag Alemannia Lendersdorf mit 2:3 gegen Rot-Weiß Ahrem. „Das war fußballerisch unsere beste Saisonleistung, nur das Ergebnis war schlecht“, sprach Coach Christopher Kall von Torchancen für drei Spiele – darunter auch ein verschossener Elfmeter von Jonathan Spicher. Selbiger Spieler brachte die Alemannia aber in Führung (35.). Kurz vor der Pause musste Lendersdorf noch den Ausgleich schlucken.