Birkenwerder BC: "Wir blicken auf eine wechselhafte Saisonhälfte"

Der Birkenwerder BC 1908 steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesklasse Nord. Der sportliche Leiter Andreas Strähnz spricht im FuPa-Teamcheck über eine „wechselhafte“ Hinrunde, Trainerwechsel, junge Mentalität – und warum der Abstand nach oben kleiner ist, als der Tabellenplatz vermuten lässt.

In einer Liga, in der jeder Punkt wie ein kleines Polster wirkt, ist diese Rechnung ein Hoffnungsschimmer – und gleichzeitig eine Mahnung.

Wechselhaft, aber nicht hoffnungslos Beim Birkenwerder BC 1908 ist nach der Hinrunde klar: Die Lage ist ernst, aber keineswegs aussichtslos. „Wir blicken auf eine wechselhafte erste Saisonhälfte in der Landesklasse 2025/26 zurück“, bilanziert Sportchef Andreas Strähnz. Nach 14 Spielen stehen 15 Punkte und Tabellenplatz 14 zu Buche. Doch Strähnz verweist auf eine entscheidende Nuance: „Die Situation ist dabei enger, als es der Tabellenrang zunächst vermuten lässt, denn der Rückstand auf den siebten Platz beträgt lediglich vier Zähler.“

Konstanz fehlte – aus nachvollziehbaren Gründen

Der Kern der Probleme liegt für Strähnz auf der Hand. „Die Hinrunde war aus sportlicher Sicht vor allem von fehlender Konstanz geprägt.“ Das hatte Gründe, die kaum zu beeinflussen waren: „Verletzungen sowie berufliche und studienbedingte Ausfälle haben dazu geführt, dass wir nur selten in einer gleichbleibenden Formation antreten konnten.“

Damit fehlte nicht nur die Stabilität in der Startelf, sondern auch die Selbstverständlichkeit in Abläufen – das Fundament jeder Mannschaft, die Woche für Woche bestehen will.

Trainerwechsel als Einschnitt – und als Chance

Außerdem musste der Verein eine wichtige Entscheidung treffen. „Zusätzlich kam es zur Halbserie aus persönlichen Gründen zu einem Trainerwechsel“, erklärt Strähnz. Ein Einschnitt, der eine Mannschaft schnell aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Doch Birkenwerder nutzt die Winterpause, um strukturiert nachzulegen. „Trotz diesem bisher anspruchsvollen Saisonverlaufes konnten wir die Pause nutzen, ein kompetentes Trainerteam, mit Sascha Pohl als Trainer sowie Kilian ‚Bolle‘ Bitter und Patrick Müller als Co-Trainer zu gewinnen“, sagt Strähnz. Die Erwartung ist klar formuliert: Das Team soll sein Potenzial abrufen, um „zukunftsorientiert unsere sportlichen Ziele zu erreichen.“

Junger Kader – viel Qualität, viel Herzblut

Birkenwerder hat einen jungen Kader. „Ein prägendes Merkmal unserer Mannschaft ist der sehr junge Kader, dessen Durchschnittsalter in etwa dem einer U23-Mannschaft entspricht.“ Trotz dieser Ausgangslage sieht Strähnz keinen Nachteil, sondern eher eine Chance.

Denn der Verein bringt nach eigener Einschätzung eine breite Basis mit: „Trotz dieser Jugend verfügen wir über eine große Kaderstärke und zeichnen uns durch Qualität, Einsatzbereitschaft, Spaß, Zusammenhalt und eine hohe Identifikation mit dem Verein aus.“ Entscheidend sei jedoch, diese Faktoren „jede Woche konstant abzurufen.“

Birkenwerder will dabei seiner Linie treu bleiben. „Wir leben unsere Vereinsphilosophie und setzen auf Herzblut, Moral, Ehrgeiz, mannschaftliche Geschlossenheit sowie unsere traditionellen Werte und Tugenden“, betont Strähnz. Und fast schon poetisch fügt er an: „Fußball ist eben eine der schönsten Nebensachen der Welt.“

Stabilität als oberstes Ziel in der Rückrunde

Die Marschrichtung ist eindeutig. „Nach der Hinrunde liegt unser sportlicher Fokus darauf, mehr Stabilität und Konstanz in unsere Leistungen zu bringen“, sagt Strähnz. Genau daran soll gearbeitet werden – nicht nur im taktischen Bereich, sondern auch in der Physis und im Teamgefüge.

Vorbereitung begann mit Pizza – und klarer Struktur

Der Startschuss in die Rückrundenvorbereitung fiel früh. „Die Vorbereitung auf die Rückrunde begann bereits am 06.01.2026 mit der Vorstellung unserer Neuzugänge mit Pizza und antialkoholischen Getränken“, berichtet Strähnz. Ein Einstieg, der nach Gemeinschaft klingt – und nach dem Versuch, neue Gesichter sofort einzubinden.

Der Trainingsauftakt folgte am 10.01.2026. Inhaltlich sind die Prioritäten klar: „Allgemeine Fitness, das weitere Zusammenwachsen der Mannschaft und klare Abläufe“ stehen im Zentrum. Testspiele seien zwar geplant, allerdings „abhängig von den Witterungsbedingungen.“

Fünf Neue sollen den Klassenerhalt absichern

Auch personell hat Birkenwerder reagiert. Das Ziel bleibt dabei kompromisslos: „Unser Ziel für die zweite Saisonhälfte ist klar formuliert: der Klassenerhalt.“ Um dieses Ziel zu erreichen, wurde der Kader verstärkt.

Strähnz nennt fünf Neuzugänge: „Moritz Reimann, Marlon Mörcke, Max Meller, Jacob Schäfer, Marvin Weske.“ Gleichzeitig gibt es „nur einen Abgang - Emil Schubert“. Für den Sportchef ist die Schlussfolgerung eindeutig: „Wir sehen uns personell gut aufgestellt für die Rückrunde.“

Entscheidend wird: gesund bleiben und endlich Punkte machen

Was Birkenwerder nun braucht, ist weniger kompliziert, als es klingt – und doch schwer umzusetzen. „Entscheidend wird sein, dass wir verletzungsfrei bleiben“, sagt Strähnz. Dazu soll die Mannschaft ihre „positive Stimmung beibehalten“ und einen zentralen Punkt verbessern: „die Chancenverwertung“.

Nur wenn es gelingt, „die vorhandenen Ansätze konsequenter in Punkte umzuwandeln“, kann der Klassenerhalt Realität werden.

Tabellenlage: Vier Punkte bis Platz sieben

Der Birkenwerder BC 1908 steht nach 14 Spielen bei 4 Siegen, 3 Unentschieden und 7 Niederlagen sowie 25:33 Toren auf Rang 14 der Landesklasse Nord. Der Rückstand auf den siebten Tabellenplatz beträgt lediglich vier Punkte – und genau dort beginnt die Hoffnung auf eine Rückrunde mit neuem Gesicht.