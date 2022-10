Birkenwerder BC überrollt den FSV Bernau Durchbruch für den SC Oberhavel Velten. Victoria Templin foppt Eintracht Alt Ruppin.

Was für eine Kulisse: 236 Zuschauer kamen am sechsten Spieltag der Landesliga Nord zum Spitzenspiel nach Babelsberg. Stahl Brandenburg schlitterte mit dem späten Ausgleich in der Nachspielzeit an der ersten Saisonniederlage vorbei. Wie die überraschenden Resultate entstanden, steht hier.