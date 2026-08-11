Birkenwerder BC 1908: „Voll im Zeitplan" FuPa-Teamcheck: Trainer Sascha Pohl geht mit breiterem Kader in die neue Saison in der Landesklasse Nord. von LS · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Beim Birkenwerder BC 1908 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Trainer Sascha Pohl zieht im FuPa-Teamcheck eine positive Zwischenbilanz, spricht über einen deutlich vergrößerten Kader und formuliert für die neue Saison zunächst ein klares Ziel: den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern.

Vorbereitung: Zufrieden im Zeitplan Pohl zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden. Bewusst habe man Testspiele gegen Gegner unterschiedlichen Niveaus gesucht, um verschiedene Dinge auszuprobieren und gezielt Schwerpunkte zu setzen. Sowohl die Trainingsbeteiligung als auch die Umsetzung der geplanten Inhalte durch die Mannschaft bewertet er positiv. Verbesserungsbedarf gebe es naturgemäß immer, doch insgesamt sei man „voll im Zeitplan und da, wo wir zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung sein wollen". Neuzugänge: Breite auf allen Positionen Der Kader wurde spürbar erweitert. Neu dabei sind Nicolas Funke (Blau Weiß Hohen Neuendorf), Emil Schubert (Concordia Wittenau), Til Günther (Frohnauer SC), Dominic Foday (BFC Meteor 06), Matti Liebermann (Concordia Wittenau), Carl Schubert (Concordia Wittenau), Thomas Koll Hibbert (Oranienburger FC Eintracht), Angelo Sparacio und Anton Jaworski (beide aus der eigenen 2. Herren), Clemens Knuth (Blau Weiß Hohen Neuendorf), Siad Saad (SV Norden-Nordwest), Jamal Farah (Frohnauer SC) sowie Nico Horvat (SC Borsigwalde).

Pohls Eindruck von den Neuen ist durchweg positiv. Einige der Spieler kennt er bereits aus eigener Jugendarbeit, andere haben sich schnell und gut ins Team integriert – sportlich wie menschlich. Besonders freut ihn, dass gleich zwei Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft den Sprung in den Kader der Ersten geschafft haben: „Das zeigt, dass die Arbeit innerhalb des Vereins und die Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft funktioniert und sich gute Leistungen auch auszahlen." Weitere Zugänge sind aktuell nicht geplant, der Kader gilt als grundsätzlich fertig zusammengestellt. Sollte sich dennoch eine passende Gelegenheit ergeben, werde man sich damit befassen – Druck, noch etwas tun zu müssen, gebe es aber nicht.