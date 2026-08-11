Birkenwerder BC 1908: „Voll im Zeitplan"

Beim Birkenwerder BC 1908 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Trainer Sascha Pohl zieht im FuPa-Teamcheck eine positive Zwischenbilanz, spricht über einen deutlich vergrößerten Kader und formuliert für die neue Saison zunächst ein klares Ziel: den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern.
Pohl zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden. Bewusst habe man Testspiele gegen Gegner unterschiedlichen Niveaus gesucht, um verschiedene Dinge auszuprobieren und gezielt Schwerpunkte zu setzen. Sowohl die Trainingsbeteiligung als auch die Umsetzung der geplanten Inhalte durch die Mannschaft bewertet er positiv. Verbesserungsbedarf gebe es naturgemäß immer, doch insgesamt sei man „voll im Zeitplan und da, wo wir zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung sein wollen".
Der Kader wurde spürbar erweitert. Neu dabei sind Nicolas Funke (Blau Weiß Hohen Neuendorf), Emil Schubert (Concordia Wittenau), Til Günther (Frohnauer SC), Dominic Foday (BFC Meteor 06), Matti Liebermann (Concordia Wittenau), Carl Schubert (Concordia Wittenau), Thomas Koll Hibbert (Oranienburger FC Eintracht), Angelo Sparacio und Anton Jaworski (beide aus der eigenen 2. Herren), Clemens Knuth (Blau Weiß Hohen Neuendorf), Siad Saad (SV Norden-Nordwest), Jamal Farah (Frohnauer SC) sowie Nico Horvat (SC Borsigwalde).
Pohls Eindruck von den Neuen ist durchweg positiv. Einige der Spieler kennt er bereits aus eigener Jugendarbeit, andere haben sich schnell und gut ins Team integriert – sportlich wie menschlich. Besonders freut ihn, dass gleich zwei Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft den Sprung in den Kader der Ersten geschafft haben: „Das zeigt, dass die Arbeit innerhalb des Vereins und die Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft funktioniert und sich gute Leistungen auch auszahlen."
Weitere Zugänge sind aktuell nicht geplant, der Kader gilt als grundsätzlich fertig zusammengestellt. Sollte sich dennoch eine passende Gelegenheit ergeben, werde man sich damit befassen – Druck, noch etwas tun zu müssen, gebe es aber nicht.
Über die bereits bekannten Abgänge hinaus rechnet Pohl nicht mit weiteren ungewollten Verlusten. Möglich sei aber, dass der Kader nach der Vorbereitung noch etwas verkleinert wird – vor allem, um einzelnen Spielern über die 2. Herren mehr Spielzeit und damit bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu verschaffen.
Als größte Stärke sieht Pohl die Kombination aus einem größeren, auf allen Positionen mindestens doppelt besetzten Kader, dem Charakter und Zusammenhalt der Mannschaft sowie dem fußballerischen Ansatz, den man konsequent weiterentwickeln wolle. Der breitere Kader sorge zudem für einen gesunden internen Konkurrenzkampf.
Konkret will Pohls Team zunächst von Spiel zu Spiel schauen und so schnell wie möglich mit dem Thema Abstieg nichts mehr zu tun haben. Parallel dazu soll der fußballerische Ansatz aus der Rückrunde der Vorsaison fortgeführt und verbessert werden. Wichtig sei vor allem, die Neuzugänge zügig zu integrieren, eine gemeinsame Spielidee zu entwickeln und die Geschlossenheit der Mannschaft weiter zu stärken – Ziel ist eine schrittweise Weiterentwicklung, sportlich wie als Team.
Auf einen Meisterschaftsfavoriten will sich Pohl noch nicht festlegen. Als Mannschaften, die oben mitmischen könnten, nennt er Rot-Weiß Schönow, Blau-Weiß 90 Gartz und SC Oberhavel Velten. Wie schnell die einzelnen Teams zueinanderfinden und wo sie tatsächlich stehen, lasse sich zu Saisonbeginn ohnehin nur schwer einschätzen – klarer werde das Bild erst nach den ersten Spielen.
Vor dem ersten Saisonspiel überwiegt bei Pohl die Vorfreude darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht – zumal direkt ein Heimspiel ansteht. Mit dem Auftaktgegner wartet allerdings gleich ein starkes Team, sodass die Mannschaft von der ersten Minute an gefordert sein wird. Der Anspruch ist klar: die eigene Spielidee auf den Platz bringen, mit Intensität und Geschlossenheit auftreten und in jedem Spiel etwas mitnehmen – am liebsten direkt zum Auftakt alle drei Punkte zu Hause.