Birkenhof-Eschenried feiert Kantersieg über Fasanerie Nord II

Der FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried setzte sich am Mittwochabend deutlich mit 5:2 gegen den FC Fasanerie Nord II durch. Bereits in der vierten Spielminute brachte Fabiano Linza die Gastgeber in Führung. In der 27. Minute erhöhte Emir Ergin auf 2:0, ehe erneut Fabiano Linza in der 38. Minute das 3:0 erzielte.

Nach der Pause kontrollierte Birkenhof-Eschenried weiter das Geschehen. Martin Velkov baute die Führung in der 73. Minute auf 4:0 aus. Acht Minuten später verwandelte Emir Ergin einen Foulelfmeter zum 5:0.

Die Gäste aus Fasanerie Nord II kamen in der Schlussphase noch zu zwei Treffern. Duc Huy Le Minh traf in der 83. Minute zum 5:1, bevor Tim Neubert drei Minuten später den 5:2-Endstand markierte.