Birk, Bergheim und Menden träumen vom nächsten Coup Im Viertelfinale des Kreispokals Sieg stehen die Favoriten unter Zugzwang. von Luca Bartsch · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christoph Tiroux

Der Kreispokal Sieg biegt in die entscheidende Phase ein – und schon das Viertelfinale hat alles, was den Wettbewerb so besonders macht. Unterschiedliche Ligen, klare Favoriten auf dem Papier und Mannschaften, die genau daraus ihre Chance ziehen wollen. Ein Halbfinalist steht bereits fest: Der Bezirksligist TuS Oberpleis setzte sich schon am 25. Januar mit 2:0 gegen Landesligist TuS Mondorf durch und hat eindrucksvoll gezeigt, dass im Pokal eigene Gesetze gelten. Nun kämpfen sechs weitere Teams um die drei verbliebenen Plätze unter den letzten Vier.

Hunjet: „Wenn unser Platz brennt, kommt hier kein Gegner gerne hin.“ Den Auftakt macht am Freitagabend um 19:30 Uhr der TuS Birk, der als A-Ligist den Landesliga-Tabellenführer FSV Neunkirchen-Seelscheid empfängt. Für Birks Trainer Sebastian Hunjet ist der bisherige Pokalverlauf kein Zufall. „Pokalspiele, gerade abends, sind immer etwas anderes als Meisterschaftsspiele“, erklärt er und verweist auf drei Siege mit jeweils fünf Toren. Gerade der Erfolg gegen Inter Troisdorf sei ein Schlüsselmoment gewesen: „Nach diesem Spiel haben wir auch in der Liga wieder gepunktet. Da hat man gesehen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können.“ Trotz des Klassenunterschieds ist der Respekt vor dem Favoriten groß, Angst jedoch keine. Hunjet spricht offen von einem „sehr, sehr geilen Los“, kennt den Gegner bestens – auch aus eigener Vergangenheit – und setzt auf die Heimstärke: „Wenn unser Platz brennt, kommt hier kein Gegner gerne hin.“ Der Druck liege klar beim Favoriten, Birk könne befreit aufspielen. „Wir haben nichts zu verlieren. Wenn wir alles reinwerfen und unsere Stärken nutzen, können wir eine sehr schwer zu knackende Nuss sein.“ Heute, 19:30 Uhr TuS Birk TuS Birk FSV SW Neunkirchen-Seelscheid Neunk.-Seel. 19:30 PUSH Basar: „Das ist definitiv ein Warnsignal" Am Sonntag richtet sich der Blick nach Bergheim, wo der A-Ligist SV Bergheim den Bezirksligisten 1. FC Niederkassel empfängt. Bergheim hat im bisherigen Wettbewerb bereits einen Landes- und einen Bezirksligisten ausgeschaltet – eine Statistik, die Niederkassels Trainer Bülent Basar sehr ernst nimmt. „Das ist definitiv ein Warnsignal. Wer zwei höherklassige Teams rauswirft, hat Qualität und vor allem Selbstvertrauen“, betont er. Für Basar zeigt gerade der Pokal, dass die Liga-Zugehörigkeit oft zweitrangig ist. Er rechnet mit einer engen Partie, in der Kleinigkeiten entscheiden werden, und hebt die mentale Komponente hervor: „Wenn man nicht von der ersten Minute an präsent ist, kann man schnell ins Hintertreffen geraten.“ Genau diese Unberechenbarkeit mache den Reiz des Pokals aus – besonders gegen einen selbstbewussten Außenseiter.