Binzens Trainer Manuel Schwarz will wie Simeone "immer mutig spielen"

Mutig und ambitioniert: Trainer Manuel Schwarz will mit Fußball-Landesligist TuS Binzen die nächsten Schritte machen, wie er im Interview sagt.

BZ: Herr Schwarz, welchen Trainer mögen Sie am meisten?

Schwarz: Diego Simeone.

BZ: Den Coach von Atlético Madrid. Klingt nach heißblütig. Lässt sich daraus ableiten, welchen Fußball Sie sehen wollen?

Schwarz: Teilweise ja. Temperamentvoll kann es schon mal sein. Eigentlich bin ich eher ruhig, aber wenn es mal mit mir durchgeht, bin ich eher der Simeone. Und er spielt ja den etwas zerstörerischen Fußball, er will das Spiel des Gegners erfolgreich stören. Das ist eine sehr interessante Spielweise. Ich versuche, das hin und wieder einzubauen. Nicht ganz so extrem. Ich möchte, dass wir schönen Fußball spielen. Aber tendenziell finde ich diese Art des Fußballs beeindruckend.