Binnen vier Minuten...Nils Petersen mit Doppelpack

Am vergangenen sonnigen Sonntag war „überraschend“ viel los im Endinger Erle – und das schon um 13 Uhr. Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II empfing die SF Oberried II. Zu dieser Uhrzeit „verirren“ sich sonst nur eingefleischte Kreisliga-B Fans auf den Sportplatz. Der Grund: SC Freiburg Legende Nils Petersen schnürt beim SF Oberried II seine Schnürsenkel. Am Samstagabend war klar – er wird spielen und dies machte offensichtlich die Runde. Ca. 200 Zuschauer sahen die Partie, welche die Gastgeber leider mit 0:4 verloren…

Bis zur 37.Spielminute ging der Matchplan von SG-Trainer Peter Klär voll auf. Man stand kompakt, war gallig in den Zweikämpfen und setzte aufs Konterspiel. Hier kam man zu 2-3 Torabschlüssen, welche aber nicht den Weg ins Gehäuse fanden. Die Gäste aus Oberried hatten zwar mehr Spielanteile, waren aber sichtlich überrascht über die Gegenwehr des Tabellenletzten. Dennoch hatten sie ebenfalls die ein oder andere Abschlussmöglichkeit. Die Kaiserstühler ließen in dieser ersten Halbzeit aber viel zu viele Ecken zu. Zweimal konnte Simon Rohrer gegen den am zweiten Pfosten lauernden Nils Petersen retten. Doch nach dem Gesetzt der Wahrscheinlichkeit, würde so ein Eckball auch mal zum Torerfolg führen würden. So war es in der 37.Spielminute. Nach einer Ecke kam Nils Petersen zum Schuss, welcher abgeblockt werden konnte. Doch den „Rebound“ konnte Rees über die Linie drücken – 0:1. Direkt nach Wiederanpfiff fiel das 0:2 (38.). Nils Petersen bekam 20 Meter vor dem SG-Gehäuse den Ball. Diesmal hatte er ein bisschen Platz, welchen ein Spieler seiner Qualität zu nutzen weiß. Schnelle Drehung, ein „No look“ Geschoss und der Ball zappelte im linken Winkel – wer kann, der kann! Kurz darauf segelte ein präzise Flanke in den Strafraum. Nils Petersen schlich sich an Abwehrspieler Till Kaufmann vorbei und setzte einen wuchtigen Kopfball. SG Wyhl/Endingen/Sasbach- Torwart Tino Braun reagierte reaktionsschnell und riss die Hände nach oben. Er kam noch an das Spielgerät (was bei dieser Wucht schon sensationell war), dennoch überwand der Ball die Linie (41.). Somit entschieden die Dreisamtäler binnen vier Minuten diese Partie. Sehr schade für die Gastgeber, welche, wie gesagt, gut in der Partie waren. So musste man ernüchtert in die Halbzeitpause.

Anfang der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Die Hausherren waren energetisch und versuchten das 1:3 zu erzielen. Die beste Möglichkeit hatte Mittelstürmer Simon Rohrer per Kopf. Die Gäste waren aber die spielbestimmende Mannschaft, welche versuchte den Ball gut laufen zu lassen. Das Zentrum konnte die SG meistens gut schließen, weshalb es die Oberrieder gerne über den Flügel versuchten. Nach einem Seitenwechsel vom rechten auf den linken Flügel, konnte der Offensivspieler den Ball annehmen und in den Rückraum passen. Der mitgelaufene Mäder wurde sträflich frei gelassen, was er mit einem überlegten Flachschuss ins linke Eck bestrafte – 0:4 (59.).

Danach verflachte die Partie etwas. Dennoch wehrten sich die Hausherren und hatten ihrerseits noch gute Weitschüsse durch die Innenverteidiger Markus Schwehr und Jan Lamprecht. Die Gäste hatten noch einem Pfostenschuss und eine gute Möglichkeit durch Nils Petersen. Dieser zog aus 12 Metern ab, doch der Kaiserstühler-Keeper Tino Braun konnte den Ball um den Pfosten lenken – starkes Debüt des jungen Torwarts. Dann pfiff der gut leitende Schiedsrichter die faire aber körperlich intensive Partie ab...

Fazit

Schade für die Hausherren, dass sie kurz vor der Halbzeit diese drei Gegentore schlucken mussten und um den Lohn ihrer Arbeit gebracht wurden. Dennoch bot man eine ansprechende Partie und verlangte dem Tabellenzweiten einiges ab. Mit dieser Einstellung werden noch einige Punkte auf die Habenseite kommen.

Gegen Ende der Partie versammelten sich immer mehr erwartungsfrohe Kinder an der Auslinie-Höhe Mittellinie. Nach Abpfiff gab es kein Halten mehr und ca. 20 Kinder liefen zu Nils Petersen. Dieser nahm sich für jeden einzelnen SC-Fan Zeit und machte Selfies und Autogramme. Bodenständig und sympathisch – so wie man den ehemaligen Torjäger der Bundesliga in Erinnerung hatte.

Am kommenden Sonntag,29.03. ist die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II zu Gast beim SV Ballrechten-Dottingen II. Anpfiff ist um 12:15 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)