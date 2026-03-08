Binnen 60 Sekunden: SSV Reutlingen gibt Auswärtsspiel aus der Hand

Der SSV Reutlingen hat am 22. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen sicher geglaubten Auswärtssieg spät aus der Hand gegeben. Bei der TSG Backnang spielte der SSV 2:2, obwohl die Mannschaft bis in die Schlussphase hinein mit zwei Toren führte. Schiedsrichter Timon Ulrich aus Sülzbach leitete eine Partie, die erst in den letzten Minuten ihre entscheidende Wendung nahm. Für Reutlingen bleibt damit ein Punkt, der nach dem Spielverlauf nur bedingt zufriedenstellen kann.
Geduld vor der Pause
Die Begegnung entwickelte sich zunächst ausgeglichen, ohne frühe Tore. Reutlingen wartete auf seine Gelegenheit und nutzte kurz vor dem Seitenwechsel die entscheidende Szene der ersten Halbzeit. Marcel Sökler brachte den SSV in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab den Gästen eine gute Ausgangsposition für die zweite Hälfte.
Ausbau der Führung
Nach der Pause blieb Reutlingen stabil und hielt die knappe Führung über lange Zeit. In der 81. Minute schien die Partie entschieden: Ben Schaal erhöhte auf 2:0 und verschaffte dem SSV einen deutlichen Vorsprung in der Schlussphase. Mit diesem zweiten Treffer lag das Spiel klar in der Hand der Gäste.
Die dramatische Schlussphase
Backnang kam jedoch noch einmal zurück. In der 88. Minute verkürzte Flavio Santoro per Foulelfmeter auf 1:2. Nur eine Minute später folgte der Ausgleich: Thomas Doser traf in der 89. Minute zum 2:2. Innerhalb weniger Augenblicke wandelte sich die Partie von einer sicheren Reutlinger Führung zu einem offenen Ergebnis.
Ein Punkt und der Blick nach vorn
Mit nun 24 Punkten aus 21 Spielen steht der SSV Reutlingen auf Rang 14 der Tabelle. Backnang bleibt mit 26 Zählern auf Platz 13 unmittelbar davor. Der Abstand nach unten bleibt damit überschaubar, während die mittlere Tabellenzone weiterhin eng beieinanderliegt. Am kommenden Spieltag empfängt Reutlingen den FC Denzlingen, während Backnang beim FC 08 Villingen antritt.