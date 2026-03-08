Binnen 60 Sekunden: SSV Reutlingen gibt Auswärtsspiel aus der Hand

Geduld vor der Pause Die Begegnung entwickelte sich zunächst ausgeglichen, ohne frühe Tore. Reutlingen wartete auf seine Gelegenheit und nutzte kurz vor dem Seitenwechsel die entscheidende Szene der ersten Halbzeit. Marcel Sökler brachte den SSV in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab den Gästen eine gute Ausgangsposition für die zweite Hälfte.

Ausbau der Führung

Nach der Pause blieb Reutlingen stabil und hielt die knappe Führung über lange Zeit. In der 81. Minute schien die Partie entschieden: Ben Schaal erhöhte auf 2:0 und verschaffte dem SSV einen deutlichen Vorsprung in der Schlussphase. Mit diesem zweiten Treffer lag das Spiel klar in der Hand der Gäste.

Die dramatische Schlussphase

Backnang kam jedoch noch einmal zurück. In der 88. Minute verkürzte Flavio Santoro per Foulelfmeter auf 1:2. Nur eine Minute später folgte der Ausgleich: Thomas Doser traf in der 89. Minute zum 2:2. Innerhalb weniger Augenblicke wandelte sich die Partie von einer sicheren Reutlinger Führung zu einem offenen Ergebnis.