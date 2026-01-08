Binnen 14 Monaten: Von der Regionalliga in die Champions League

Es kann sehr schnell gehen im Fußball. Das hat nun Younes Ebnoutalib wieder einmal unter Beweis gestellt. Der Senkrechtstarter ist mittlerweile eines der heißesten Stürmereisen in der Bundesrepublik. Vor wenigen Tagen wurde der Wechsel von der SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt vollzogen. Damit könnte der 22-Jährige in Kürze in der Champions League stürmen gegen den amtierenden Europa League-Sieger Tottenham Hotspurs. Dabei kickte er vor etwas mehr als einem Jahr im Herbst 2024 noch in der Regionalliga beim FC Gießen gegen den Bahlinger SC, den SGV Freiberg oder den TSV Steinbach Haiger...

"Ich bin einfach nur stolz und dankbar. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Es ist einfach ein Traum, für seine Heimatstadt zu spielen", erklärte der gebürtige Frankfurter bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz. Einige nationale und internationale Erstligisten buhlten um die Dienste des Shootingstars der 2. Liga. Die Gründe, an den Riederwald zu wechseln, lagen für den 22-Jährigen auf der Hand. "Als ich gehört habe, dass die Eintracht auch im Rennen dabei ist, hat das für mich eigentlich schon den Ausschlag gegeben. Ich bin hier zuhause und will unbedingt hier sein. Es war schwer, nein zu sagen", grinste der Angreifer.





Die vergangenen 14 Monate müssen Ebnoutalib wie im Zeitraffer vorgekommen sein. Drei Spielklassen ist er in diesem Zeitraum nach oben geklettert. Das vergangene Jahr hat er nun ein wenig Revue passieren lassen: "Die Zeit in Elversberg hat mir sehr, sehr gut getan. Trainerteam und Mitspieler haben an mich geglaubt." Seinen kometenhaften Aufstieg erklärt er wie folgt: "Ich habe versucht, mir bestmöglich viele Sachen abzuschauen und zu lernen. Zudem habe ich hart an mir gearbeitet. Das wurde belohnt." So ganz glauben kann er es selbst noch nicht: "Es ist schon sehr krass, innerhalb eines Jahres so einen Sprung zu machen und jetzt gegen Weltstars spielen zu dürfen. Da bin ich schon auch ein wenig stolz auf mich. Ich gehe mit Respekt an die Sache ran, man muss aber auch selbst an sich glauben."



Am morgigen Freitag startet die Eintracht nach der kurzen Winterpause mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund ins neue Jahr 2026 - mit Younes Ebnoutalib: "Ich fühle mich bereit." Falls er tatsächlich gegen den BVB schon sein Debüt im deutschen Oberhaus geben sollte, wird es definitiv hochemotional werden: "Es werden bestimmt Tränen fließen..."