Binn schießt SV Sonsbeck zum Testspiel-Kantersieg

Der SV Sonsbeck bleibt in der Vorbereitung weiter ohne Niederlage. Die Rot-Weißen setzten sich am Mittwochabend vor 100 Zuschauern mit 5:1 (0:1) gegen den Landesligisten 1. FC Lintfort durch. Dabei drehte der Oberligist nach einer schwachen ersten Hälfte mächtig auf – Neuzugang Sihun Kim und Niklas Binn wurden zu den Matchwinnern.
Nicht nur sportlich gab es Neues zu sehen. Die Sonsbecker liefen wie schon die gesamte Vorbereitung über in einem neuen Dress auf. Die roten Heim- und schwarzen Auswärtstrikots kommen mit Retro-Schriftzug und klassischen Rückennummern daher, dazu mit weißen Ärmeln und einem engeren Schnitt. Hauptsponsor der Intersport-Shirts von Jako bleibt die Volksbank Niederrhein. Die ersten Fans trugen die neuen Jerseys bereits, erhältlich sind sie über den vereinseigenen Fanshop.
Trotz Temperaturen von deutlich über 30 Grad entwickelte sich eine intensive Anfangsphase. Julian Keibel traf zunächst nur die Latte (12.). Auf der Gegenseite musste der 1. FC Lintfort früh wechseln. Marcel Goretzki verletzte sich am Oberschenkel. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Coach Meik Bodden nach Abpfiff mitteilte.
Kurz vor der Pause bestrafte der Landesligist den klassenhöheren SVS eiskalt. Nach einem Einwurf unterlief Julian Schaar ein schwerwiegender Stockfehler. Die Gäste schalteten blitzschnell um, und Luca Hoff vollendete den Konter zur 1:0-Pausenführung (41.). Die Gastgeber agierten zu diesem Zeitpunkt noch viel zu passiv, zeigten dann aber nach dem Seitenwechsel ein völlig anderes Gesicht.
Die Joker sorgten für frischen Schwung, das Spiel verlagerte sich fast ausschließlich in die Hälfte der Gäste. Neuzugang Kim traf nach Vorlage von Pütz zum schnellen Ausgleich (50.). Nur elf Minuten später schnürte der Offensivspieler seinen Doppelpack mit einem sehenswerten Seitfallzieher. (61.).„Wir haben ihn heute auf der Zehn ausprobiert. Das lag ihm besser. Er ist immer wieder in gute Räume gekommen“, lobte Schmitz. Niklas Binn stellte zunächst auf 3:1 (68.) und 4:1 (81.). Mit der letzten Aktion im Spiel war der Dreierpack des Stürmers perfekt (90.). Co-Trainer Schmitz zeigte sich mit dem zweiten Durchgang deutlich zufriedener.
„Wir haben in der ersten Halbzeit einige Dinge ausprobiert und Spieler auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt. Gegen den Ball waren wir nicht aggressiv genug. Nach der Pause sind wir konsequenter in die Zweikämpfe gekommen und durch unser Pressing deutlich besser ins Spiel gekommen. Das Positionsspiel war besser und wir haben uns endlich auch mit Toren belohnt.“ Trotz des klaren Ergebnisses sieht Schmitz noch Verbesserungspotenzial. Er fordert: „Wir müssen es schaffen, über 90 Minuten konstant guten Fußball zu spielen.“
Die Bestätigung der Kapitäne Robin Schoofs und Philipp Elspaß ist zwar noch nicht offiziell, aber laut Schmitz nur noch Formsache. Noch nicht abgeschlossen sind dagegen die Kaderplanungen. Losing und Gesthüsen arbeiten im Hintergrund weiter an möglichen Verstärkungen. Ein Probespieler könnte noch einmal dazustoßen. Vor allem auf der Torhüterposition suchen die Rot-Weißen noch einen dritten Keeper für den Trainingsbetrieb. Ein Ersatz für den schwer verletzten Klaus Keisers ist ebenfalls noch nicht gefunden.
Bei den Lintfortern machte sich der dünne Kader am Ende bemerkbar. „Wir sind nach der Pause nicht mehr in die Intensität gekommen. Sonsbeck hat viele Überzahlsituationen geschaffen. Der Leistungsabfall von der Bank war zu groß“, ärgerte sich Bodden. Seinem Team standen insgesamt nur 14 Spieler zur Verfügung, darunter zwei A-Junioren. Der frühere Budberger Tim Ulrich, der nach seinem Kreuzbandriss langsam wieder Spielpraxis sammelt und im Sommer aus Schonnebeck zum 1. FC wechselte, konnte der Partie keine entscheidenden Impulse mehr geben.
Für den SV Sonsbeck stehen in den kommenden Tagen weitere Härtetests auf dem Programm. Bereits am Sonntag gastiert die Losing Elf, dann wieder unter der Regie des Cheftrainers, um 15 Uhr beim Bezirksligisten SF Broekhuysen. Am Mittwoch kommt der Landesligist Adler Frintrop vorbei. Zur Vorbereitung auf das Niederrheinpokalspiel gegen Essen wurde für den 9. August kurzfristig ein weiterer Test beim SV Biemenhorst vereinbart.