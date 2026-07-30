Binn schießt SV Sonsbeck zum Testspiel-Kantersieg

Die Bestätigung der Kapitäne Robin Schoofs und Philipp Elspaß ist zwar noch nicht offiziell, aber laut Schmitz nur noch Formsache. Noch nicht abgeschlossen sind dagegen die Kaderplanungen. Losing und Gesthüsen arbeiten im Hintergrund weiter an möglichen Verstärkungen. Ein Probespieler könnte noch einmal dazustoßen. Vor allem auf der Torhüterposition suchen die Rot-Weißen noch einen dritten Keeper für den Trainingsbetrieb. Ein Ersatz für den schwer verletzten Klaus Keisers ist ebenfalls noch nicht gefunden.

Bei den Lintfortern machte sich der dünne Kader am Ende bemerkbar. „Wir sind nach der Pause nicht mehr in die Intensität gekommen. Sonsbeck hat viele Überzahlsituationen geschaffen. Der Leistungsabfall von der Bank war zu groß“, ärgerte sich Bodden. Seinem Team standen insgesamt nur 14 Spieler zur Verfügung, darunter zwei A-Junioren. Der frühere Budberger Tim Ulrich, der nach seinem Kreuzbandriss langsam wieder Spielpraxis sammelt und im Sommer aus Schonnebeck zum 1. FC wechselte, konnte der Partie keine entscheidenden Impulse mehr geben.

Sonsbeck vereinbart weiteres Testspiel