Binici schafft die Wende: Hürtürkel hofft und bangt

Zur Winterpause stand der BSV Hürtürkel auf dem vorletzten Tabellenplatz und schien auf dem Weg in die Bezirksliga. Mit Trainer Ugur Binici, mehreren Winterzugängen und einem bemerkenswerten Mentalitätswandel gelang jedoch die Wende. Während die Mannschaft den Klassenerhalt feiern darf, bleibt die Zukunft des Vereins abseits des Platzes weiterhin offen.
Destatröse Hinrunde bringt Hürtürkel in Abstiegsgefahr
Die Lage beim BSV Hürtürkel scheint vor der Rückrunde aussichtslos. Die Neuköllner stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Landesliga, befinden sich in einem klaren Negativtrend und erleben mit dem 0:6 gegen Schöneberg ihren sportlichen Tiefpunkt. Viele Beobachter schreiben den Verein bereits ab.
Neuer Trainer und Transfers bringen die Wende
In der Winterpause stellt sich Hürtürkel neu auf. Mit Ugur Binici übernimmt ein neuer Trainer die Mannschaft. Gleichzeitig verstärken Uzuner, Durmus, Erkan Dogan und Mücayit Yakut den Kader. Noch wichtiger als die personellen Veränderungen ist jedoch der mentale Wandel innerhalb des Teams.
„Plötzlich sind wieder Glaube, Zusammenhalt und die Überzeugung da, den Klassenerhalt schaffen zu können“, beschreibt Binici die Entwicklung.
Heimsieg gegen Inter der Schlüsselmoment
Zum Schlüsselmoment der Saison wird direkt das erste Spiel nach der Winterpause. Ohne große Vorbereitungszeit gelingt Hürtürkel ein Heimsieg gegen den FC Internationale Berlin. Rückblickend ein bemerkenswertes Ergebnis, schließlich steigt Inter wenige Monate später als Meister in die Berlin-Liga auf.
Der Erfolg setzt neue Kräfte frei. Die Mannschaft entwickelt eine Dynamik, kämpft füreinander und arbeitet sich Schritt für Schritt aus der Abstiegszone heraus. Aus einem Team, das viele bereits abgeschrieben haben, wird eine Einheit, die bis zum Saisonende an ihre Chance glaubt.
Am Ende steht der Klassenerhalt – ein Erfolg, den angesichts der Ausgangslage zur Winterpause kaum jemand für möglich hält.
„Diese Geschichte ist mehr als nur ein Klassenerhalt“, sagt Binici. „Sie zeigt, was im Fußball möglich ist, wenn eine Mannschaft zusammenhält, an sich glaubt und niemals aufgibt.“
Lage bei Hürtürkel wegen Insolvenz bleibt angespannt
Trotz der sportlichen Rettung bleibt die Lage rund um den Verein angespannt. Die Insolvenzthematik (es läuft ein abgewiesenes Verfahren mangels Masse) ist weiterhin nicht endgültig geklärt. Der Berliner-Fußball-Verband wartet auf eine Gerichtsentscheidung bis zum 30.06.2026. Hürtürkel hatte Beschwerde eingelegt. Während die Mannschaft den Klassenerhalt auf dem Platz schafft, herrscht abseits des Rasens noch keine vollständige Planungssicherheit.
Neutransfer wird veröffentlicht
Dennoch sendet Hürtürkel bereits Signale für die Zukunft. Mit Erdi Temel präsentiert der Verein kürzlich einen namhaften Neuzugang. Sportlich richtet sich der Blick damit bereits auf die kommende Saison.
So steht der BSV Hürtürkel aktuell zwischen Hoffen und Bangen: Hoffen, weil eine bereits abgeschriebene Mannschaft eine bemerkenswerte Aufholjagd hinlegt. Und Bangen, weil die Zukunft des Vereins neben dem Platz weiterhin von offenen Fragen begleitet wird.