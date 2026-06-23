Binici schafft die Wende: Hürtürkel hofft und bangt

Neuer Trainer und Transfers bringen die Wende

„Plötzlich sind wieder Glaube, Zusammenhalt und die Überzeugung da, den Klassenerhalt schaffen zu können“, beschreibt Binici die Entwicklung.

In der Winterpause stellt sich Hürtürkel neu auf. Mit Ugur Binici übernimmt ein neuer Trainer die Mannschaft. Gleichzeitig verstärken Uzuner, Durmus, Erkan Dogan und Mücayit Yakut den Kader. Noch wichtiger als die personellen Veränderungen ist jedoch der mentale Wandel innerhalb des Teams.

Heimsieg gegen Inter der Schlüsselmoment

Zum Schlüsselmoment der Saison wird direkt das erste Spiel nach der Winterpause. Ohne große Vorbereitungszeit gelingt Hürtürkel ein Heimsieg gegen den FC Internationale Berlin. Rückblickend ein bemerkenswertes Ergebnis, schließlich steigt Inter wenige Monate später als Meister in die Berlin-Liga auf.

Der Erfolg setzt neue Kräfte frei. Die Mannschaft entwickelt eine Dynamik, kämpft füreinander und arbeitet sich Schritt für Schritt aus der Abstiegszone heraus. Aus einem Team, das viele bereits abgeschrieben haben, wird eine Einheit, die bis zum Saisonende an ihre Chance glaubt.

Am Ende steht der Klassenerhalt – ein Erfolg, den angesichts der Ausgangslage zur Winterpause kaum jemand für möglich hält.

„Diese Geschichte ist mehr als nur ein Klassenerhalt“, sagt Binici. „Sie zeigt, was im Fußball möglich ist, wenn eine Mannschaft zusammenhält, an sich glaubt und niemals aufgibt.“

Lage bei Hürtürkel wegen Insolvenz bleibt angespannt

Trotz der sportlichen Rettung bleibt die Lage rund um den Verein angespannt. Die Insolvenzthematik (es läuft ein abgewiesenes Verfahren mangels Masse) ist weiterhin nicht endgültig geklärt. Der Berliner-Fußball-Verband wartet auf eine Gerichtsentscheidung bis zum 30.06.2026. Hürtürkel hatte Beschwerde eingelegt. Während die Mannschaft den Klassenerhalt auf dem Platz schafft, herrscht abseits des Rasens noch keine vollständige Planungssicherheit.