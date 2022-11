Bingens und Ingelheims Junioren-Kicker gehen leer aus Nachwuchs-Verbandsligisten Hassia Bingen und Spvgg. Ingelheim erneut ohne einen Punktgewinn

BINGEN/INGELHEIM . Zum zweiten Mal hintereinander steht bei den Jugendfußball-Verbandsligamannschaften von Hassia Bingen und der Spvgg. Ingelheim punktetechnisch die Null. Für die A-Junioren der Rotweinstädter war es schon die vierte Niederlage in Folge.

A-Junioren: Spvgg. Ingelheim – Viktoria Herxheim 0:4 (0:1). – Zwar ließen die Platzherren wieder mal viele Chancen liegen, trotzdem war der Sieg der Gäste verdient, nur um zwei Tore zu hoch ausgefallen. „Die Viktoria war richtig gut“, anerkannte Stefan Balik die Leistung des Tabellenzweiten. Das Augenmerk im Blumengarten richtet sich nach vorne. „Wir wollen nicht hadern, sondern im Training neue Impulse setzen und sehen, dass wir den Kopf frei kriegen und wieder nach vorne kommen“, so der Coach. Erstes Ziel: Die Partie beim Tabellenfünften FSV Offenbach am Sonntag.

C-Junioren: FC Meisenheim/ JSG Nahe-Glan – SpVgg Ingelheim 4:2 (3:0). – Sechs Tore, fünf davon per Freistoß. Aufgrund der ersten Halbzeit ging das Ergebnis in Ordnung. „Das Spiel war nicht richtig schön anzuschauen“, blieb Trainer Kenneth Weimer kritisch. Auf dem ungewohnten Rasen hatten seine Jungs Probleme, fanden erst nach der Pause etwas besser in die Partie. Aaron Königs Freistoß zum 1:3 (47.) gab Hoffnung, aber bereits eine Minute später war mit dem 1:4 der Stecker gezogen. David Eckart betrieb kurz vor Schluss noch Ergebniskosmetik.