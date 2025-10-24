Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ex-Profi Christian Henel-El Khoury steht fortan an der Seitenlinie von Hassia Bingen und fuhr in der Vorwoche gleich einen Sieg mit seiner Elf ein. – Foto: Timo Schlitz
Bingens neuer Trainer will an Premiere anknüpfen
Hassia erwartet Aufsteiger Wörrstadt +++ Zweiter Heimsieg im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Christian Henel-El Khoury?
Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen muss Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) gegen den formschwachen Aufsteiger TuS Wörrstadt ran. „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann“, sagt der neue Hassia-Coach Christian Henel-El Khoury.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir erwarten einen unangenehmen Gegner, der uns alles abverlangt.“ Ob drei Punkte Pflicht sind, relativiert der Ex-FCK-Profi: „Pflicht wird es sein, an die Willensstärke, Bereitschaft und absolute Zweikampffreude vom Nierstein-Spiel anzuknüpfen…“