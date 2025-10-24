 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielvorbericht
Ex-Profi Christian Henel-El Khoury steht fortan an der Seitenlinie von Hassia Bingen und fuhr in der Vorwoche gleich einen Sieg mit seiner Elf ein. – Foto: Timo Schlitz

Bingens neuer Trainer will an Premiere anknüpfen

Hassia erwartet Aufsteiger Wörrstadt +++ Zweiter Heimsieg im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Christian Henel-El Khoury?

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen muss Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) gegen den formschwachen Aufsteiger TuS Wörrstadt ran. „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann“, sagt der neue Hassia-Coach Christian Henel-El Khoury.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
15:00

„Wir erwarten einen unangenehmen Gegner, der uns alles abverlangt.“ Ob drei Punkte Pflicht sind, relativiert der Ex-FCK-Profi: „Pflicht wird es sein, an die Willensstärke, Bereitschaft und absolute Zweikampffreude vom Nierstein-Spiel anzuknüpfen…“

Aufrufe: 024.10.2025, 14:00 Uhr
Michael Heinze Autor