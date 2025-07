Bindemann sichert Last-Minute-Punkt für die U23 von Fortuna Düsseldorf

Gladbach mit besserem Auftakt

Im Grenzlandstadion war es dann aber zunächst Fortuna, die auf sich aufmerksam machte und deutlich besser in die Partie fand. Die Elf von Trainer Jens Langeneke blieb die gesamte erste Hälfte über gefährlicher, münzte ihre Übergewicht aber nicht in Tore um. Nach der Pause ergab sich ein ziemlich konträres Bild: Die Borussen verzeichneten deutlich mehr Chancen und gingen schließlich zehn Minuten vor Schluss in Führung. Doch die Düsseldorfer egalisierten in aller letzter Minute den Rückstand und erkämpften sich ein leistungsgerechtes 1:1.

Obwohl die „Zwote“ auf der Torwartposition bestens aufgestellt ist, wurde Florian Schock von den Profis abgestellt und stand im ersten Pflichtspiel der neuen Saison zwischen den Pfosten. Vor ihm bildeten Noah Förster und Elias Egouli die Innenverteidigung, ihnen zur Seite standen Zugang Leo Mirgatz und Leonard Brodersen. David Savic und der letztjährige U19-Spieler Simon Vu agierten in der Schaltzentrale, auf den Flügeln starteten Karim Affo und Lennart Garlipp. Auf Torejagd sollten an diesem Nachmittag Mechak Quiala Tito und Deniz Bindemann als Doppelspitze gehen.

Später Ausgleich

Vom Anpfiff weg spielte sich die Partie zunächst fast nur in der Hälfte der Gladbacher ab. Und so ließen die ersten Aktionen im Strafraum nicht lange auf sich warten: Mirgatz setzte sich auf der linken Seite durch, Affos Abschluss stellte aber für „Fohlen“-Torwart Pereira Cardoso keine Schwierigkeit dar. Die Gastgeber brauchten etwas Zeit, um gegen die forsch anlaufenden Düsseldorfer ins Spiel zu finden, und versuchten ihr Glück vor allem aus Kontern heraus, doch die „Zwote“-Defensive gab sich nur selten die Blöße.

In der Schlussphase der ersten Hälfte holten sich die Gladbacher wieder etwas mehr Kontrolle zurück, die ganz große Chance vor dem Tor blieb auf beiden Seiten aber weiterhin aus – denn defensiv warfen die Teams alles rein. Torlos ging es somit auch in die Pause, aus der sich die Hausherren als die aktivere Mannschaft zurückmeldeten. Die „Fohlen“ strahlten auf einmal eine gehörige Torgefahr aus, und Brodersen vereitelte in letzter Sekunde das fast sichere Gegentor auf der Linie.

Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker, sodass Schock gleich zweimal entscheidend in Aktion treten musste: erst im Eins-gegen-Eins mit Jan Urbich und schließlich nach einem gefährlichen Distanzschuss von Swider. Zehn Minuten vor Schluss schluckte die „Zwote“ dann doch den Gegentreffer: Josiah Uwakhonye drückte den Ball über die Linie. Das Langeneke-Team warf in der Folge alles nach vorne, und der Lucky Punch gelang tatsächlich: In der Nachspielzeit behauptete sich Bindemann im Getümmel nach einer Ecke und traf aus kurzer Distanz zum 1:1-Entstand.