Bindeglied zwischen Verein und Verband Der neue HFV-Club-Berater Michael Tecl stellt sich bei der Jahrestagung des Fußballkreises vor +++ Zuständig auch für den Main-Taunus und Südhessen

Südhessen . Ein Bindeglied zwischen Verband und Verein, ein Kümmerer für alle Fußballthemen außerhalb des Spielbetriebs: So umreißt Michael Tecl seine Funktion als Club-Berater im Hessischen Fußballverband (HFV), die er im Mai dieses Jahres übernommen hat. Der 46 Jahre alte Diplom-Sportwissenschaftler, beruflich als Gesundheitsmanager tätig, stellte sich am Montagabend bei der Jahrestagung der Vereine im Fußballkreis Groß-Gerau vor. Auch für den Main-Taunus-Kreis und Südhessen ist er Ansprechpartner.

Für seine Aufgabe sei er umfangreich ausgebildet worden: „Da musste ich feststellen“, sagte Tecl in der Sitzung in Leeheim, „dass der Hessische Fußballverband ganz viel anbietet, von dem ich nicht absatzweise etwas wusste“. Und genau darum geht es ihm nun: die Vereine über das Leistungsspektrum der Verbände wie HFV und des Landessportbunds Hessen zu beraten, die Inanspruchnahme von Serviceangeboten zu koordinieren und zu organisieren.

Auch bei Bau und Finanzierung ein Ansprechpartner

An möglichen Themen nannte Tecl Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote, Versicherungen im Vereinswesen, Kommunikation, Kooperationen zwischen Verein und Schule/Kindertagesstätte sowie Erhalt und Gewinnung von Mitgliedern. Auch in Sachen Sportstättenbau und -finanzierung, etwa beim angedachten Bau eines Kunstrasenplatzes oder einer Flutlichtanlage, könne man sich an ihn wenden – beispielsweise um zu klären, welche Fördergelder es gibt. Tecl ermutigte die Vereinsvertreter, ihn bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. Wobei alles, was er unternehme, stets in Abstimmung mit den Gremien des Kreisfußballausschusses geschehe.