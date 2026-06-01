Binar übernimmt, Hufnagl verstärkt, Gottlieb bleibt der SGN erhalten!

Der 39-Jährige ist in der Region bestens bekannt und kehrt nun zu einem Verein zurück, mit dem ihn bereits viele erfolgreiche Jahre verbinden. Binar war zuletzt als Spieler beim SV Haarbach aktiv, wo er trotz seines Alters noch einmal eindrucksvoll seine Qualitäten zwischen den Pfosten zeigte. Zuvor sammelte er über viele Jahre Erfahrung als Spielertrainer und Coach – unter anderem bei Batavia Passau, Otterskirchen und natürlich auch bei der SG Neuhaus/Sulzbach.

Die SG Neuhaus/Sulzbach hat für die kommende Saison einen echten Rückkehrer-Coup gelandet: Sebastian Binar übernimmt künftig als gleichberechtigter Trainer mit Leo Bischof Verantwortung bei der Spielgemeinschaft – und sorgt damit bereits jetzt für große Freude im gesamten Umfeld.

Nun kehrt „Basti“ zurück an seine alte Wirkungsstätte – und die Begeisterung darüber ist riesig. Spieler, Verantwortliche und Fans freuen sich gleichermaßen auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Fußballmann. Besonders seine ruhige Art, seine enorme Erfahrung und seine enge Verbindung zum Verein gelten als große Pluspunkte. Viele im Umfeld der SG sehen die Rückkehr Binars als wichtiges Signal für Zusammenhalt, Kontinuität und neue sportliche Impulse.

Besonders emotional: Bereits bei der Entstehung der SG im Jahr 2015 war Binar maßgeblich beteiligt. Gemeinsam mit Florian Lehner führte er die neu gegründete Spielgemeinschaft damals direkt zum Aufstieg in die Kreisklasse und prägte damit die ersten erfolgreichen Jahre der SG entscheidend mit.

Auch menschlich passt die Verpflichtung perfekt zur SG Neuhaus/Sulzbach. Binar kennt Verein, Umfeld und viele Spieler bereits seit Jahren und bringt neben fußballerischem Fachwissen vor allem Leidenschaft und Identifikation mit. Genau diese Eigenschaften sollen der Mannschaft künftig helfen, den nächsten Schritt zu machen.

Dass sich die Verantwortlichen über die Rückkehr freuen, ist deshalb kaum zu übersehen. Innerhalb kürzester Zeit war rund um den Verein eine spürbare Euphorie zu erkennen. Für viele Anhänger fühlt sich die Verpflichtung nicht wie ein gewöhnlicher Trainerwechsel an – sondern vielmehr wie die Heimkehr eines alten Bekannten.

Abteilungsleiter Thomas Wollher (TSV DJK Sulzbach) freut sich sehr über die Rückkehr von Sebastian Binar: „Basti ist nicht nur ein top Fußballfachmann, sondern auch ein guter Freund, mit dem mich viele gemeinsame Jahre verbinden.“ Besonders betont er Binars Erfahrung und seine menschliche Art, die perfekt zur SG passe. „Im gesamten Verein ist die Freude groß – es fühlt sich wirklich wie eine Heimkehr an.“

Mit Sebastian Binar setzt die SG Neuhaus/Sulzbach künftig auf Erfahrung, Vereinsnähe und Fußballkompetenz – und hofft gemeinsam mit ihren Fans auf eine erfolgreiche Zukunft.

Doch nicht nur auf der Trainerposition gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Mit Maxi Hufnagl kann die SG Neuhaus/Sulzbach einen weiteren namhaften Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Der ehemalige Spielertrainer des TSV Aidenbach wechselt vom SV Taufkirchen an der Pram zur SG und bringt reichlich Erfahrung sowie Führungsqualitäten mit.

Hufnagl hat in den vergangenen Jahren sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernommen und gilt als absoluter Teamplayer. Mit seiner fußballerischen Klasse und seiner positiven Art soll er der Mannschaft zusätzliche Impulse verleihen.

Die Verantwortlichen freuen sich auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, mit Maxi Hufnagl einen Spieler gewonnen zu haben, der sportlich wie menschlich hervorragend zur SG Neuhaus/Sulzbach passt.

Die SG Neuhaus/Sulzbach verabschiedet sich mit großem Dank von ihrem bisherigen spielenden Co-Trainer Maximilian Gottlieb . Aufgrund der Übernahme des Familienbetriebs muss er aus zeitlichen Gründen leider etwas kürzertreten und wird künftig nur noch als Spieler für die SG auflaufen.

Maxi hat die Mannschaft in seiner Rolle als spielender Co-Trainer mit viel Einsatz, Herzblut und Verlässlichkeit geprägt und war dabei ein wichtiger Bestandteil der letzten Jahre. Umso schöner ist es für den Verein, dass er der SG weiterhin als Spieler erhalten bleibt.

Die gesamte SG bedankt sich herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement und freut sich, ihn auch künftig auf dem Platz im SG-Trikot zu sehen.