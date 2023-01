"Bin zufrieden mit der Leistung und der Titelverteidigung"

Folgendes sagte Treske im Interview mit Matthias Kloos:



Es war wie auch schon vor 3 Jahre ein top organiertes Turnier vom FV Bad Schussenried. Klar es ist lang, aber wenn man gesehen hat wie viele Zuschauer am Freitag da waren und auch die Zuschauerkulisse (alle Ränge waren voll besetzt) über das ganze Turnier war das schon toll. Man hat schon am Anfang die spielerische Qualität gesehen, vor allem in den Halbfinalspielen und in der Zwischenrunde war schon eine spielerische Klasse da. Das war für das Turnier einfach auch würdig.



Zum Spiel gegen Türkspor Biberach, in dem es heiß her ging:

Auch in den Spielen gegen den SV Mietingen und den FV Bad Schussenried war es heiß, es entschied heute in der Halle auf den paar Metern jeder Fehler. Wenn du die Gegentore dann hinten kassierst wird es schwierig. Es ging im Achtelfinale gegen Türkspor, da haben wir genau gewusst, entweder du gewinnst das Spiel oder verlierst es. Ich will nicht sagen das wir am Ende mit etwas Glück gewonnen haben, aber wir haben die Qualität dann durchgesetzt und wir waren einfach auch in jedem Spiel dominant über 12 Minuten. Klar bekommst du immer mal ein Tor, aber wir haben das dann ganz gut runtergespielt, auch mit der Ruhe die manche Spieler dann haben. Das ist einfach auch unsere Spielphilosophie mit schnellen Spielern. Ich bin zufrieden mit der Leistung und der Titelverteidigung.



Der Ausblick auf die Spiele nach der Winterpause:

Natürlich wird das nicht einfach, aber für uns heißt es jetzt einfach die Vorbereitung ab dem 23. Januar zu nutzen. Die angeschlagenen Spieler wieder in die Mannschaft zu intigrieren, ich spreche da von Timo, Kevin und Robin Biesinger. Das sind Spieler die da wieder zurückkommen und wir müssen jetzt die nächsten 6 Wochen richtig gut arbeiten. Es ist eng in dieser Liga und wir wissen genau wenn wir 2, 3 gute Wochen haben dann stehen wir wieder über dem Strich. Es kann aber genau so wieder nach unten gehen, deshalb ist jedes Spiel einfach wichtig. Es muss jetzt heißen die Mannschaft wieder in die richtige Bahnen zu rücken in der Vorbereitung und dann greifen wir das wieder an.



Zum Thema Neuzugänge:

Stand jetzt gibt es da noch nichts neues. Wir vertrauen auf unsere Mannschaft die wir haben, wir vertrauen auf die verletzten Spieler die wieder zurückkommen. Es geht darum das wir unsere mentale Stärke wieder zurückbekommen und einfach auch das Mannschaftsgefüge.