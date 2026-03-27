"Bin selten ganz zufrieden": Schwaig will gegen Kottern nachlegen Bayernliga Süd von Helmut Findelsberger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marc Marasescu

Heute Abend empfängt der FC Schwaig den TSV Kottern in der NGL-Arena. Trainer Donbeck setzt auf Schnelligkeit und Zielstrebigkeit im Kampf um Punkte.

Den zweiten Sieg der Frühjahrsrunde in der Bayernliga Süd wollen die Sportfreunde des FC Schwaig einfahren. Am heutigen Freitagabend soll dies gegen TSV 1874 Kottern gelingen. Spielbeginn ist in der NGL-Arena um 19.30 Uhr. Die zehnte Saison am Stück sind die Allgäuer inzwischen Bayernligist und auf solch erfahrene Teams treffen die Schwaiger Sportfreunde in ihrer Premieren-Saison in dieser 5. Liga immer wieder. Kottern kennt man inzwischen in Schwaig. Die Saisoneröffnung war im Juli vergangenen Jahres dort in der ABT-Arena. Kottern hatte sich den Münchner Jung-Löwen zwar mit 1:4 geschlagen geben müssen, aber FC-Abteilungsleiter Wolfgang Lang war schon beeindruckt, „wie gut und vor allem kämpferisch unheimlich stark das Heimteam aufgetreten war“. Am 9. Spieltag gewann Schwaig mit 4:2 in Kottern gegen einen stets brandgefährlichen und nie aufsteckenden Gegner.

Und so sieht auch vor dem heutigen Spiel Schwaigs Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck den Gegner: „Die spielen wie richtige Allgäuer, kampfbetont und körperlich sowie schnell nach vorne.“ Und sie brauchen unbedingt Punkte. Drei Niederlagen stehen bei ihnen in der Frühjahrsrunde zu Buche, aber wohlgemerkt gegen so starke Teams wie Heimstetten, Gundelfingen und Kirchanschöring. Donbeck: „Da treffen jetzt zwei Mannschaften aufeinander, die nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen werden.“ Wobei Kottern auf dem ersten der beiden Abstiegs-Relegationsplätze auf das sichere Ufer acht Zähler Rückstand hat. Um einiges komfortabler ist die Ausgangslage der Sportfreunde mit 30 Punkten und Rang 10. Und das als Aufsteiger. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich selten ganz zufrieden bin und immer gewinnen möchte, aber zum Glück holt mich mein Co-Trainer Walter Werner immer wieder runter“, gibt Donbeck zu. Zwei Spiele mehr als Kottern, also bereits fünf, hat Schwaig in der Frühjahrsrunde absolviert, mit einem Sieg, einem Remis und drei Niederlagen. Man kann erahnen, wo Donbeck da auf einer Zufriedenheitsskala zu finden wäre.