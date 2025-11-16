"Bin sehr zufrieden" - MSV Duisburg überwintert im Niederrheinpokal

Der MSV Duisburg steht nach dem 3:0-Erfolg beim SV Sonsbeck im Halbfinale des Niederrheinpokals. Leicht war die Aufgabe für die Elf von Dietmar Hirsch nicht, denn die Hausherren waren perfekt auf die Zebras eingestellt. Mit zwei Toren kurz vor der Pause war der Wiederstand der Elf von Heinrich Losing aber gebrochen. Das sagen die Trainer nach der Partie.

Heinrich Losing: "Glückwunsch an Dietmar und den MSV zum Sieg. Bevor wir zum Sportlichen Kommen. Ein riesen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer, die das Spiel hier und heute so möglich gemacht haben. Das ist im Amateurfußball nicht selbstverständlich. Auch ein Lob an die MSV Fans. Es war eine tolle Stimmung, ein freundschaftliches Aufeinandertreffen.

Wir hatten zuletzt mit vielen verletzten zu kämpfen, die nach und nach alle zurückkommen, aber noch nicht bei 100 Prozent sind. Unser Fokus liegt klar auf der Liga. Nun mussten wir gegen den Tabellenführer der 3. Liga spielen, dafür hat meine Mannschaft das sehr gut gemacht. Wir hatten zu Beginn Glück, dass der MSV mehrere Chancen nicht nutzt, dann kommen wir gut rein und hätten sogar in Führung gehen können. Der Spielverlauf dann war sehr unglücklich für uns. Gegen einen Drittligisten, der vor Selbstvertrauen strotzt, war es dann sehr schwierig. Wir wollten uns unbedingt gut verkaufen, kommen fast zum Anschlusstreffer, den Max Braune aber sensationell verhindert. Mit dem Elfmeter kriegen wir das 0:3."

Dietmar Hirsch: "Ich bin sehr zufrieden. Wir wollten unbedingt ins Halbfinale, wollten im Pokal überwintern, das ist uns gelungen. Wir haben das Spiel so angenommen, wie wir es mussten. Die Standards haben wir gut verteidigt, machen kurz vor der Pause zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Nach dem Seitenwechsel muss Max einmal gut halten, hinten raus konnten wir gut wechseln und die Kräfte schonen. Von der Einstellung her haben wir es gut angenommen, der Sieg war hochverdient. Das ist das Wichtigste.

Es war sehr angenehm in Sonsbeck. Hut ab, für das, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Es ist immer sehr harmonisch und es war ein sehr schöner Rahmen. Kompliment auch an unsere Fans. Ich wünsche Heinrich, dass er viele Punkte holt und in der Liga bleibt."

So spielten die Mannschaften

SV Sonsbeck – MSV Duisburg 0:3

SV Sonsbeck: Jan Fauseweh (83. Kenan Mehmedovic), Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens, Philip Pokora, Linus Krajac (86. Christoph Elspaß), Semih Güngör (69. David Somodi), Marco De Stefano (58. Luca Janßen), Klaus Keisers, Niklas Binn (80. Mahmud Sahintürk) - Trainer: Heinrich Losing

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein (73. Niklas Jessen), Joshua Bitter, Can Coskun, Mert Göckan (59. Maximilian Dittgen), Ben Schlicke, Leon Müller, Rasim Bulic (62. Jesse Tugbenyo), Conor Noß (63. Thilo Töpken), Patrick Sussek (58. Steffen Meuer), Florian Krüger - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 3000

Tore: 0:1 Florian Krüger (40.), 0:2 Conor Noß (44.), 0:3 Patrick Sussek (54. Foulelfmeter)