"Bin nicht unzufrieden, aber im Defensivbereich müssen wir arbeiten"

Ausgangslage Zum Abschluss der ersten Trainingswoche stand am heutigen Samstag das erste Testspiel des SSV Ulm 1846 Fussball an. Auf dem Gelände der Sportfreunde Dorfmerkingen traf die Mannschaft von Robert Lechleiter in den neuen Ausweichtrikots auf den Oberligisten VfR Aalen.

Sieben Neuzugänge standen direkt in der Startelf. Verzichten musste der SSV noch auf Johannes Reichert und André Becker, die nach ihren Verletzungen in der vergangenen Saison noch nicht voll belastet werden können. Auch Niklas Castelle fehlte noch angeschlagen.

Mit zunehmender Spieldauer hatte unsere Mannschaft mehr vom Spiel, jedoch zunächst keine klaren Torchancen. Meist wurde es gefährlich, wenn über die außen gespielt wurde. Aleksandar Kahvic’s Abschluss ging neben das Tor und in der 31. Minute scheitere er am Torhüter nach einer hohen Balleroberung, der Nachschuss von Niklas Kölle verfehlte das Gehäuse deutlich.

Das erste Tor der Vorbereitung erzielte schließlich Neuzugang Elias Löder. Wieder ging es über links, Kölle setzte sich sehr gut durch und flankte punktgenau auf Löder, der per Kopf wenig Mühe hatte, das 1:0 zu erzielen. Nur drei Minuten später glich der VfR Aalen in Person von Benjamin Kindsvater. Kurz vor der Pause zeichnete sich dann Spatzen-Torhüter Christian Ortag aus, als er einen Schuss aus 25 Metern sehenswert parierte.

Zur Pause gab es viele Wechsel auf beiden Seiten. Beim SSV blieben lediglich Jan Boller und Sadin Crnovrsanin auf dem Feld. Marvin Seybold musste in der 50. Minute erstmals eingreifen und hielt gut. Nur eine Minute später brachte sich die SSV-Hintermannschaft selbst in Bedrängnis und ermöglichte so Sasa Maksimovic den Aalener Führungstreffer. Damit war das muntere Tore schießen im zweiten Durchgang eröffnet, denn in der 55. Minute schlug Dennis Chessa zurück und traf aus der Drehung zum 2:2.

Eine Minute später zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul an Chessa auf den Punkt, Lucas Röser verwandelte sicher. Und nach 64 Minuten war es wieder Dennis Chessa, der einen schnellen und zielstrebigen Angriff zum 4:2 vollendete. Dann war der VfR Aalen wieder dran. Der Oberligist setzte einen Kopfball knapp neben das Tor (66.).

Für die letzten 20 Minuten brachte Robert Lechleiter die beiden U19 Spieler Felix Vater und Benedikt Ehe auf den Platz.

Marvin Seybold hielt in der 83. Minute im eins gegen eins zunächst gut, war aber gegen den Nachschuss von Makimovic machtlos, der Anschluss für den VfR. Das 3:4 war gleichzeitig der Endstand.

Fazit & Ausblick

Nach einer sehr intensiven Trainingswoche war es ein torreiches erstes Testspiel, das der SSV am Ende verdient gewinnt. Weiter geht es am Mittwoch in Ersingen, dann treffen die Spatzen um 18.00 Uhr auf den FC Bayern II. Am nächsten Samstag reist der SSV ins Trainingslager nach Mals in Südtirol.

Aufstellung

1. Halbzeit: Ortag – Aksakal, Dressel, Kölle, Kahvic, Brandt, Crnovrsanin, Löder, Mazagg, Scholze, Boller

2. Halbzeit: Seybold – Görlich, Etse, Wenig, Westermeier, Röser, Batista Meier, Chessa, Meier, Crnovrsanin (70. Vater) Boller (70. Ehe), Kudala

Stimmen zum Spiel

Robert Lechleiter: „Wir hatten eine sehr intensive Trainingswoche, das hat man den Jungs auch das ein oder andere mal angemerkt. Es freut mich, dass wir Tore geschossen haben aber wir haben 1-2 Gegentore zu viel bekommen. Nach der Halbzeit mussten wir hinterherlaufen, das haben wir dann aber gut gemacht. Ich bin nicht unzufrieden, aber gerade im Defensivbereich müssen wir noch arbeiten.“

Elias Löder: „Ich fühle mich sehr wohl, es war schön jetzt das erste Testspiel zu bestreiten, das hat schon Spaß gemacht. Gleich zu treffen war sehr schön aber viel wichtiger war der Sieg. Die älteren Spieler machen es uns sehr leicht, hier in UIm anzukommen.“