„Bin keiner, der jährlich den Verein wechselt“: Kevin Enzi bleibt in Erling

In sein zweites Jahr als Spielertrainer des TSV Erling-Andechs geht der 35-jährige Kevin Enzi. – Foto: Andrea Jaksch

Kreisklassist und Spielertrainer verlängern Zusammenarbeit.

Erling-Andechs – Der Klassenerhalt ist Kevin Enzi mit dem TSV Erling-Andechs auf den letzten Drücker geglückt. Nun ist klar, dass der Spielertrainer dem Fußball-Kreisklassisten auch in der kommenden Saison 2025/26 erhalten bleiben wird. Obwohl Enzi laut eigener Aussage auch „andere Optionen“ gehabt habe, kehrt er den Erlingern nach seiner Premierensaison als Coach – trotz teilweise durchwachsener Leistungen des Teams – nicht den Rücken. „Ich bin keiner, der jährlich den Verein wechselt. Man muss der Sache Zeit geben“, stellt er klar. Gegenüber der Mannschaft habe er seinen Verbleib schon vor dem Saisonfinale beim ESV Penzberg Ende Mai verkündet, so Enzi. Der Klassenerhalt war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in trockenen Tüchern, Erling musste gewinnen, um der schwierigen Abstiegsrelegation sicher aus dem Weg zu gehen. Enzi hätte demzufolge auch einen möglichen Gang zurück in die A-Klasse mit angetreten. „Mir war wichtig, dass die Jungs in jedem Fall Gewissheit haben“, sagt er im Merkur-Gespräch. Scheinbar beflügelt von der positiven Nachricht, fegte der TSV anschließend über den Gegner hinweg und tütete den Ligaverbleib durch einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in Penzberg ein. Enzi selbst ging sportlich mit gutem Vorbild voran, der 35-Jährige erzielte den wichtigen Führungstreffer.

Auch in der kommenden Spielzeit soll der ehemalige Bayernliga-Kicker neben seiner Tätigkeit als Chefcoach eine prägende Rolle auf dem Platz einnehmen. „Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich der Startelf guttue“, sagt der Spielertrainer. Als Gegenpart an der Seitenlinie bleibt zudem Co-Trainer Simon Billinger im Amt – ein weiterer Beweggrund für Enzi, in Erling weiterzumachen. „Wir ergänzen uns sehr gut. Während ich auf dem Feld stehe, hat Simon immer ein gutes Auge von draußen.“ In der neuen Kreisklasse-Saison können sich die Fußballer des TSV Erling-Andechs auf „reizvolle Derbys“ (Enzi) freuen. Mit dem TSV Feldafing und der SG Söcking/Starnberg sind zwei Lokalkonkurrenten frisch aus der A-Klasse aufgestiegen und in der vorläufigen Gruppeneinteilung ebenso wie Erling oder auch Höhenrain und Pöcking für die Kreisklasse 3 vorgesehen. Die Andechser wollen in jedem Fall mit neuem Elan in die Sommer-Vorbereitung starten, um in der Endabrechnung besser abzuschneiden als im Vorjahr, betont Enzi: „Wir wollen diesmal frühzeitig die Punkte einfahren und in erster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“