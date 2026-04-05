"Bin für alles offen": Hamburger SV lässt Sturmjuwel wohl ziehen

Maurice Boakye bejubelt zusammen mit Shafiq Nandja eines seiner Tore. – Foto: Imago Images

Ob der Hamburger SV mit dieser Personalie einen Fehler macht? Übereinstimmende Medienberichte sagen aus, dass der HSV seinen U21-Top-Torjäger Maurice Boakye im Sommer ziehen lässt, dabei ist die Bundesliga-Offensive nicht üppig bestückt. Im Winter gab es Gerüchte über das Interesse des SV Elversberg.

19 Tore und fünf Vorlagen sind starke Werte von Boakye in der Regionalliga Nord. Er ist ein Hauptfaktor, warum der HSV den Klassenerhalt anders als die anderen Hamburger Viertligisten schon lange sicher hat. Der frühere Jugendspieler des HSV wechselte über den Eimsbütteler TV in die 3. Liga zum VfB Stuttgart II, kehrte im Februar 2025 wieder nach Hamburg zurück - und feiert in dieser Saison seinen Durchbruch.

Boakye-Abgang im Sommer so gut wie beschlossen

In der Bundesliga könnte ein junges Sturmjuwel die Offensive des Hamburger SV durchaus bereichern, schließlich zählt die Torausbeute der Rothosen zu den schwächeren der Liga. Doch dazu soll es nicht kommen, stattdessen werden sich die Wege im Sommer offenbar trennen. Die Gerüchte über einen Abgang befeuerte Boakye mit dieser Aussage selbst: "Ich bin für alles offen, mache mir darüber aber nicht so viele Gedanken", sagte er der Hamburger Morgenpost. Sein Vertrag endet zum 30. Juni 2026.