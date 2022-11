"Bin froh, dass meine Spieler unbeschadet aus dem Match gekommen sind" Oberliga Süd +++ Unter widrigen Umständen muss der SV Blau-Weiß Zorbau in Krieschow antreten

Gegen 8.30 Uhr hatte sich die Zorbauer Mannschaft am Samstag auf den Weg in das rund 260 Kilometer entfernte Krieschow gemacht, wo um 13.30 Uhr das Match angepfiffen werden sollte. „Wir haben unsere Fahrzeit so kalkuliert, dass wir spätestens um 12 Uhr in Krieschow gewesen wären. Damit hätten die Jungs mindestens eine Stunde Zeit gehabt, sich entsprechend vorzubereiten“, erzählt Mannschaftsleiter Manfred Löwe mit Blick auf das Geschehene.

Vollsperrung auf der Autobahn

Doch weit kam es nicht. Eine Vollsperrung auf der Autobahn A 14 bremste die Blau-Weiß-Kicker aus. Etwa drei Stunden standen die Zorbauer auf der Autobahn im Stau, kamen keinen Meter vorwärts. Einige Spieler nutzten sogar die Zeit, um sich auf der Autobahn, die auch auf der Gegenseite stundenlang voll gesperrt war, einige Bälle zuzuspielen. Ständig standen der Mannschaftsleiter und der Coach der Blau-Weißen in dieser Zeit mit dem Staffelleiter, dem VfB Krieschow und dem Schiedsrichter im Kontakt, bot während des Zwangs-Stopps sogar eine Spielverlegung auf Sonntag an.

„Wir wussten, dass es irgendwann von den Lichtverhältnissen eng wird, zumal Krieschow keine Flutlichtanlage hat. Daher haben wir ihnen angeboten, das Spiel auf Sonntag zu verlegen“, berichtet Löwe. Die Zorbauer Akteure selbst hatten sich dazu bereit erklärt und auch der Staffelleiter wäre wohl auf den Vorschlag eingegangen. Auf MZ-Nachfrage bestätigte der Staffelleiter Frank Nicolai, dass eine Verlegung des Spiels möglich gewesen wäre, wenn beide Mannschaften dem zugestimmt hätten.

Keine Zeit für die Erwärmung

Doch das lehnten die Gastgeber und Schiedsrichter Christian Schlömann vehement ab, bestanden vielmehr auf der unbedingten Durchführung der Begegnung, die dann um 15.07 Uhr angepfiffen wurde. „Wir sind wenige Minuten vor 15 Uhr in Krieschow angekommen. Unsere Jungs waren noch beim Umziehen, als man uns aufgefordert hatte, umgehend auf das Spielfeld zu kommen, damit das Match endlich beginnen könne. Unserer Bitte, uns wenigstens noch einige Minuten für eine kurze Erwärmung zu geben, wurde nicht entsprochen“, erzählt Manfred Löwe. „Unglaublich“, schimpft auch René Behring, „Hier ist man mit der Gesundheit der Akteure verantwortungslos umgegangen. Das ist hochgefährlich“, sagt er. Und er fügt hinzu: „Bei jedem Sprint in den ersten 20 Minuten habe ich inständig gehofft, dass sich niemand eine Muskelverletzung zuzieht. Ich bin froh, dass meine Spieler unbeschadet aus dem Match rausgekommen sind.“

Krieschower Aussagen sorgen für Kopfschütteln

Damit nicht genug: später zeigten sich die Krieschower als schlechte „Fast-Verlierer“, beschwerten sich auf ihrer Webseite, dass „man benachteiligt“ worden wäre. So kritisierte der VfB-Trainer plötzlich das Festhalten an der Austragung des Spiels: „Der für 15 Uhr vorgesehene Anpfiff wurde nochmals um sieben Minuten verzögert. Somit war vorprogrammiert, dass das Spiel kaum vor Eintritt der Dunkelheit zu Ende gebracht werden kann. Für uns ein klarer Nachteil, da einige Akteure im Team Kontaktlinsen tragen und somit Sichtprobleme in der Dämmerung bekommen“, wird dort Trainer Toni Lempke zitiert.