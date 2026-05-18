"Bin froh, dass es vorbei ist": BCF Wolfratshausen kassiert 0:7 Debakel in Wolfratshausen von Oliver Rabuser · Heute, 08:28 Uhr · 0 Leser

16.05.2026, BCF Wolfratshausen - Penzberg, DOMINIK PODUNAVAC, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der BCF Wolfratshausen verliert das letzte Spiel mit 0:7 gegen Penzberg. Die Bilanz der Saison: nur ein Sieg bei 27 Niederlagen.

Standesgemäß und sinnbildlich für diese Saison verabschiedet sich der BCF Wolfratshausen aus der Bezirksliga Süd. Das 0:7 gegen den FC Penzberg setzt endgültig den Schlusstrich unter eine mehr als peinliche Saison. Aber ab jetzt soll ja alles besser werden und alsbald eine Trendwende zu erkennen sein. Beneiden wird den neuen Spartenchef Lulzim Kuqi und dessen Team kaum jemand um diese Aufgabe. Denn sie ist mit reichlich Überzeugungsarbeit verbunden, nachdem der einstige Bayernligist in den vergangenen Jahren auf vielen Ebenen das Vertrauen verspielt hat. Wer Spaß an Zahlen und obendrein etwas Humor hat, blickt gewiss mit einem Schmunzeln auf die Abschlusstabelle: Dort sitzt der BCF auf dem letzten Platz fest mit einem Sieg, zwei Unentschieden und 27 Niederlagen. In Ziffern: 1-2-27. Dass dazu die Tordifferenz 17:127 lautet, ist zumindest optisch eine schier perfekte Kombination.