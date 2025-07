„Bin ein Fan von meinem Kader“ – TuS-Coach Dittmann optimistisch

Geretsrieder verlieren letztes Testspiel mit 1:2 gegen Liga-Konkurrent Deisenhofen – Acht Ausfälle

Fünf Tage sind es jetzt noch, bis für die Geretsrieder Fußballer eine neue Ära beginnt: Erstmals in der Vereinsgeschichte geht der TuS in der Bayernliga Süd an den Start und empfängt zum Auftakt am Samstag, 19. Juli, den FC Ismaning (14 Uhr). In den letzten Wochen waren Coach Daniel Dittmann und seine Schützlinge eifrig dabei, sich auf den Tag X vorzubereiten, zum Abschluss gab es am Samstag eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den künftigen Ligakonkurrenten FC Deisenhofen. „Ich habe ein gutes Gefühl“, betont der Trainer, auch wenn es sich ein klein wenig wie das Pfeifen im finsteren Wald anhört: Momentan hat der Aufsteiger acht verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen, darunter die Top-Stürmer Srdan Ivkovic und Belmin Idrizovic.

Dittmann sah sich also auch bei der Generalprobe dazu gezwungen, Akteuren aus der zweiten Reihe Spielpraxis zu gewähren. Wobei zugegebenermaßen die Aufstellung dennoch einen soliden Eindruck vermittelte. „Alle eingesetzten Spieler haben ihre Sache sehr ordentlich gemacht“, betont der Coach. Allerdings erst nach einer viertelstündigen Anlaufphase, „in der wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen haben“. Anschließend sei man besser „in die Ordnung gekommen“. Ein Zuordnungsfehler in der Kette führte nach 13 Minuten zum 0:1, das Paul Schemat für die Gäste erzielte. „Daran müssen wir arbeiten“, betont Dittmann.

Anschließend sah der TuS-Übungsleiter jedoch guten Fußball seiner Truppe, was auch mit dem 1:1 durch Neuzugang Alexander Bazdrigiannis (47.) belohnt wurde. Trotz einiger Auswechslungen zur Halbzeit und noch einmal nach einer Stunde Spielzeit blieb die Partie ansehnlich. Abgesehen von dem zweiten Gegentreffer, mit dem erneut Schemat in der 70. Minute den Deisenhofener Sieg perfekt machte.

Dittmann, der mit seinen Kickern im Anschluss zu einem gemeinsamen Hüttenabend aufbrach, bleibt wie gewohnt positiv gestimmt. Er mache sich keine Sorgen wegen der momentanen Ausfälle, betont der Coach. Die verletzten Akteure würden nach und nach in den kommenden Wochen zurückkehren: „Dann haben wir einen richtigen Konkurrenzkampf, dann kommen wir ins Rollen.“ Dem Personal, dass derzeit zur Verfügung sei, vertraue er voll und ganz: „Ich bin Fan von meinem ganzen Kader.“