»Bin echt enttäuscht«: Längste Auswärtsfahrt wird noch länger

– Foto: Robert Geisler

Einen Vorwurf kann Alex Geiger seiner Truppe nicht machen. "Ich bin nicht grantig, weil die Burschen wirklich alles versuchen." Bitter enttäuscht ist der Trainer des FC Sturm Hauzenberg nach der 0:3-Schlappe in Kottern am Samstagnachmittag dennoch. "Das war zu wenig - eines der schlechtesten Bayernliga-Spiele insgesamt", ist der 41-Jährige gnadenlos ehrlich. Die Heimreise der weitestes Auswärtsfahrt der Saison wird so noch länger dauern. "Ewig", wie es der Coach der Niederbayern formuliert. Die Gedanken werden kreisen...

Ja, gut - die Platzverhältnisse waren vielleicht nicht die besten. Es war zudem das "erwartet komplizierte Spiel mit langen Bällen, viel Körper und wenig Chancen". Damit, dass die Hauzenberger so "wahnsinnig schwer" ins Spiel gekommen sind, hatten jedoch die Verantwortlichen um das Trainer-Duo Schwarz/Geiger nicht gerechnet. "Wir waren immer einen Schritt zu langsam", stellt Letztgenannter nüchtern fest.

Nach der Pause lief es zwar besser, vor allem die Wechsel haben "frischen Wind" entfacht, der Elfmeter zum 0:2 hat "uns dann jedoch den Stecker gezogen". Der Sturm war im Schwäbischen nicht mehr als ein laues Lüftchen. Dem laut Geiger ebenfalls schwachen Tabellennachbarn Kottern, der nun neun Punkte entfernt ist, konnten Manzenberger, Mader & Co. wenig bis teilweise gar nichts entgegensetzen.