»Bin dankbar dafür«: Tobias Strobl lässt Verl von der 2. Liga träumen

Tobias Verl, im Sommer vom FC Augsburg II nach Verl gewechselt, hat einen tollen Start in der 3. Liga hingelegt. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nicht der TSV 1860 München, nicht der FC Hansa Rostock, nicht der 1. FC Saarbrücken, die von den Experten in der 3. Liga vorne erwartet wurden. Nein, der kleine Sportclub aus Verl belegt derzeit den dritten Tabellenplatz und damit den Aufstiegs-Relegationsrang. Es läuft also bestens für Cheftrainer Tobias Strobl , der vor der Saison nach drei Jahren dem FC Augsburg II den Rücken kehrte und damit auch sein gewohntes Umfeld in Bayern verließ. Der Verein aus der knapp 26.000 Einwohner zählenden Kleinstadt in Ostwestfalen darf im Herbst zumindest vom Aufstieg in 2. Liga träumen.

Vergangenes Wochenende in Rostock hätten die Verler fast den vierten Sieg in Folge eingefahren und wären damit bis auf einen Zähler an Tabellenführer MSV Duisburg rangerückt. Aber in der siebten (!) Minute der Nachspielzeit glich Hansa zum 2:2 aus und entriss den Verlern noch den Auswärtsdreier. Die Enttäuschung bei den Gästen war groß, verdeutlicht aber auch das Selbstverständnis beim SC, bei einem Großen der Liga "nur" einen Punkt geholt zu haben. In seiner gewohnt direkten Art sagte Tobias Strobl nach der Partie: "Im April war Verl hier und hat einen auf den Sack bekommen. Die Entwicklung, die die Jungs machen, ist cool zu begleiten."

Ganz vorne dabei: Tobi Strobls SC Verl auf Tabellenplatz 3 nach dem 13. Spieltag. – Foto: Screenshot FuPa





Von der Atmosphäre im Ostseestadion war Strobl äußerst angetan: "Ich bin neu in der Liga. Das erste Spiel damals in Mannheim hat mich schon geflasht. Das hast du so in der Regionalliga Bayern nicht. Das heute war ein 'Outstanding-level'. Ich muss sagen, ihr mit eurer Hymne hier, die gesungen wird. Wahnsinn! Ich durfte das als Trainer in solchen Stadien noch nie erleben. Dafür bin ich total dankbar. Es war einfach eine krasse Stimmung. Mit Abstand das Schönste, was ich je erlebt habe, auch wenn ich nur Gästetrainer bin."

Ebenfalls mit Regionalliga Bayern-Vergangenheit: Wie läuft`s für Japaur, Wessig und Mannhardt? Wie läuft`s für die anderen "Bayern-Importe" in Verl? Sehr durchwachsen! Alem Japaur legte nach seinem Wechsel von den Würzburger Kickers einen vielversprechenden Start in Ostwestfalen hin und überzeugte in den Testspielen. Doch dann riss er sich das Kreuzband und muss daher mindestens noch bis nach der Winterpause auf sein Debüt in der 3. Liga warten. Fabian Wessig, in der vergangenen Saison ebenfalls für die Kickers am Ball und zuvor wie Japaur beim FC Augsburg ausgebildet, tut sich noch schwer und ist bislang über zwei Kurzeinsätze nicht hinausgekommen.



