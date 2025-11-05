»Bin dankbar dafür«: Tobias Strobl lässt Verl von der 2. Liga träumen

Nicht der TSV 1860 München, nicht der FC Hansa Rostock, nicht der 1. FC Saarbrücken, die von den Experten in der 3. Liga vorne erwartet wurden. Nein, der kleine Sportclub aus Verl belegt derzeit den dritten Tabellenplatz und damit den Aufstiegs-Relegationsrang. Es läuft also bestens für Cheftrainer Tobias Strobl , der vor der Saison nach drei Jahren dem FC Augsburg II den Rücken kehrte und damit auch sein gewohntes Umfeld in Bayern verließ. Der Verein aus der knapp 26.000 Einwohner zählenden Kleinstadt in Ostwestfalen darf im Herbst zumindest vom Aufstieg in 2. Liga träumen.
Vergangenes Wochenende in Rostock hätten die Verler fast den vierten Sieg in Folge eingefahren und wären damit bis auf einen Zähler an Tabellenführer MSV Duisburg rangerückt. Aber in der siebten (!) Minute der Nachspielzeit glich Hansa zum 2:2 aus und entriss den Verlern noch den Auswärtsdreier. Die Enttäuschung bei den Gästen war groß, verdeutlicht aber auch das Selbstverständnis beim SC, bei einem Großen der Liga "nur" einen Punkt geholt zu haben. In seiner gewohnt direkten Art sagte Tobias Strobl nach der Partie: "Im April war Verl hier und hat einen auf den Sack bekommen. Die Entwicklung, die die Jungs machen, ist cool zu begleiten."
Wie läuft`s für die anderen "Bayern-Importe" in Verl? Sehr durchwachsen! Alem Japaur legte nach seinem Wechsel von den Würzburger Kickers einen vielversprechenden Start in Ostwestfalen hin und überzeugte in den Testspielen. Doch dann riss er sich das Kreuzband und muss daher mindestens noch bis nach der Winterpause auf sein Debüt in der 3. Liga warten. Fabian Wessig, in der vergangenen Saison ebenfalls für die Kickers am Ball und zuvor wie Japaur beim FC Augsburg ausgebildet, tut sich noch schwer und ist bislang über zwei Kurzeinsätze nicht hinausgekommen.
Marco Mannhardt, gebürtiger Oberbayer und zuletzt in Illertissen, kommt auch im zweiten Anlauf nicht richtig in Tritt in Verl. Auch der 23-Jährige hat mit den Nachwehen einen Verletzung zu kämpfen. Ein Muskelbündelriss am Wadenansatz hatte ihn im April außer Gefecht gesetzt. Zu mehr als einem einzigen Kurzeinsatz am 1. Oktober beim 2:2 gegen den FC Ingolstadt hat es noch nicht gereicht.