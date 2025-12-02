Billy-Jean Trampler: "Cristiano Ronaldo ist mein Vorbild"

Überraschung und neue Motivation

„Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und war ehrlich überrascht, als ich eure Nachricht bekommen habe“, sagt Billy-Jean Trampler. Die Auszeichnung berühre ihn spürbar: „Es ist ein tolles Gefühl, so eine Rückmeldung zu bekommen, und es motiviert mich, weiter alles zu geben.“

Intensives Training und klare Kommunikation

Der Erfolg gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II sei keine Einzelaktion gewesen, betont Trampler. „Die gesamte Woche vor dem Spiel lief richtig gut. Das Training hatte eine hohe Intensität und unsere Trainer haben uns sehr gut vorbereitet.“

Entscheidend sei das Kollektiv gewesen: „Wir sind geschlossen als Mannschaft aufgetreten, haben klar kommuniziert und jeder hat für den anderen gearbeitet.“ Aus dieser geschlossenen Leistung ergaben sich die Räume für zwingende Angriffe: „Dadurch sind die Räume entstanden und wir konnten unsere Angriffe sauber ausspielen. Meine Tore sind am Ende einfach das Ergebnis von echter Teamarbeit.“

Tore sind Tore – egal wie

Wie er seine Treffer am liebsten erzielt, fasst Trampler pragmatisch zusammen: „Hauptsache drin, mit links, rechts oder notfalls mit dem Knie. Wenn es dem Team hilft, bin ich glücklich.“ Spektakel sei zweitrangig – der Erfolg der Mannschaft steht für ihn an erster Stelle.

Ein Verein wie eine Familie

Die Verbindung zur SpG Lübben/Schlepzig beschreibt Trampler mit großer Wärme: „Ehrgeiz, Vertrauen, Moral und das starke Zusammengehörigkeitsgefühl machen die SpG Lübben/Schlepzig für mich besonders. Wir sind nicht nur ein Team, sondern eine richtige Familie.“

Dieser Zusammenhalt sei überall spürbar: „Jeder ist für den anderen da, und genau das spürt man auf dem Platz.“

Marlon Pohl und Cristiano Ronaldo

Auf die Frage nach seinen Lieblingsspielern nennt Trampler zwei Namen – einen aus dem eigenen Team und einen aus dem Weltfußball. „Im Team ist es Marlon Pohl. Er ist wie ein kleiner Bruder für mich und technisch unglaublich stark. Er dribbelt sogar besser als Messi und überrascht mich immer wieder mit seiner Kreativität und seinem Tempo.“ Bei den Profis hat er auch ein Idol: „Cristiano Ronaldo ist mein Vorbild. Sein Ehrgeiz, seine Disziplin und sein Wille, immer besser zu werden, sind beeindruckend.“

Stürmer mit Vergangenheit auf den Flügeln

Im Angriff fühlt sich Trampler am wohlsten: „Ich spiele am liebsten im Sturm, weil ich dort meine Stärken am besten einbringen kann.“ Früher sei er auf dem Flügel zuhause gewesen, später auch in der Defensive: „Im Männerbereich habe ich einige Zeit als Außenverteidiger gespielt. Auch das hat mir Spaß gemacht, aber im Sturm fühle ich mich am wohlsten.“

Zweiter Platz verteidigen – und den Spitzenreiter ärgern

Seine Mannschaft steht auf Tabellenplatz zwei der Kreisliga Ost Südbrandenburg. Das Ziel beschreibt Trampler klar: „Unser Ziel ist es, den zweiten Platz zu verteidigen und Kostebrau noch ein wenig zu ärgern.“

Gleichzeitig gehe es um Entwicklung: „Jeder von uns soll über sich hinauswachsen, mutiger werden und mit mehr Selbstvertrauen auftreten. Wir wollen spielerisch reifer werden, in schwierigen Phasen stabil bleiben und gemeinsam den nächsten Schritt machen.“

Aufstieg als großer Traum

Auch persönlich hat Trampler langfristige Pläne: „Mein Ziel ist es, mit der SpG Lübben/Schlepzig aufzusteigen. Das ist mein großer Wunsch und dafür gebe ich alles.“

Und wenn die aktive Karriere irgendwann geradlinig ausläuft, steht der nächste Schritt schon fest: „Ich möchte unbedingt Trainer werden und meine Erfahrungen weitergeben.“

Ausgleich durch Sport, Freunde und Basketball

Neben dem Fußball nutzt Trampler freie Zeit bewusst: „Ich spiele gern Basketball oder verbringe Zeit mit meiner Freundin und meinen Freunden. Diese Auszeiten tun gut und geben mir neue Energie.“

Ausbildung in der Pflege – ein Beruf mit Verantwortung

Beruflich hat er einen Weg eingeschlagen, der viel Engagement verlangt: „Ich habe im Oktober 2023 meine Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen und werde, wenn alles nach Plan läuft, im September 2026 fertig sein.“

Mit seinem Ausbildungsort ist er äußerst zufrieden: „Asklepios Lübben ist ein tolles Fachklinikum, alle sind freundlich und setzen sich dafür ein, dass es den Patienten gut geht.“ Die entscheidende Weichenstellung verdanke er einer Person: „Dass ich dort gelandet bin, verdanke ich einem sehr guten Freund, Norman Leschke.“

Ein Angreifer, der Familie, Fußball und Verantwortung verbindet

Billy-Jean Trampler ist ein Spieler, der für Leidenschaft, Zusammenhalt und Charakter steht. Sein Fünferpack gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II war spektakulär – doch seine Worte zeigen, dass seine wahre Stärke im Miteinander liegt. Seine Ehrung als FuPa-Spieler der Woche ist damit nicht nur Auszeichnung, sondern Spiegel seines Wesens: ein Kämpfer, ein Teamplayer, ein Mensch mit großem Herzen.