„Billiges Tor“: Verkraftbare Niederlage für den SV Bad Heilbrunn

Am nächsten dran am Ausgleich war Sebastian Rösch. Das Heilbrunner Sturm-Talent fand sich plötzlich – schön frei gespielt durch Anton Krinners Vorlage – am Elfmeterpunkt in Ballbesitz, drosch die Kugel allerdings knapp an Torwart und Tor vorbei. Andreas Specker setzte in den ersten Halbzeit einen Kopfball knapp am Kasten vorbei. Auch Benedikt Specker, Kapitän Krinner und Luis Meisl hatten passable Gelegenheiten, den frühen Rückstand zu egalisieren. Vor allem für Letzteren wäre es eine gute Gelegenheit gewesen, seinen Fauxpas aus der Anfangsphase mit einem Treffer wieder auszubügeln. Der junge Heilbrunner Verteidiger, der die restlichen 83 Minuten ein einwandfreies Spiel ablieferte, leistete sich eine einzige Unaufmerksamkeit, die letztlich die Niederlage bedeutete. Meisl vertändelte den Ball vor dem eigenen Kasten, der Gilchinger Andre Gasteiger schnappte sich die Kugel und zog aus acht Metern – nicht ganz unhaltbar für Leopold Hofmann – zum 1:0 ab.

Vierfachwechsel zur Halbzeit