»Billige Gegentore«: Ferstl-Einstand in Breitenbrunn glückt Bezirksliga Süd, Samstag: Zwei Tore nach ruhenden Bällen bescheren dem SVB im Kellerduell gegen Prüfening einen wichtigen Dreier von Florian Würthele · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser

Die Breitenbrunner dürfen beim Jahresauftakt der „Mission Klassenerhalt“ jubeln. – Foto: Felix Schmautz

Das sind ganz, ganz wichtige Punkte für Breitenbrunn! Beim Pflichtspiel-Einstand seines neuen Trainers Michael Ferstl feierte der SVB am Samstag einen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen den direkten Abstiegs-Konkurrenten FSV Prüfening. Beide Tore fielen nach ruhenden Bällen. Bereits in der 3. Minute war Spielercoach Markus Waffler bei einem Standard Nutznießer eines zweiten Balls, konnte freistehend einschieben. Und auch am zweiten SV-Tor war Waffler direkt beteiligt. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel köpfte er eine Freistoßflanke ins Zentrum, wo Almodafar Al Daqmosi schneller schaltete als der Rest und aus elf Metern einschob. Für die offensiv zu harmlosen Prüfeninger bedeutet diese Auftaktniederlage ein herber Rückschlag im Kampf um den direkten Klassenerhalt. So sahen die Trainer das Spiel:



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Zu Beginn jeder Halbzeit haben wir jeweils ein billiges Gegentore bekommen. Grundsätzlich haben wir bis zum Ende gekämpft und uns nicht aufgegeben, waren aber vor beiden Toren zu brav und harmlos. Nichtsdestotrotz haben wir noch ausreichend Spiele, in denen wir alles investieren werden. Glückwunsch an Breitenbrunn und eine sehr gute Schiedsrichterleistung!“



Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „Ein hart umkämpftes Spiel bei schwierigen Platzverhältnissen. Beide Mannschaften haben mit langen Bälle agierten. Kurz nach einer ersten richtig guten Torchance haben wir uns durch einen Standard belohnt. Ab der 30. Minute hatte Prüfening ein wenig mehr vom Spiel, verzeichnete aber bis auf einen direkten Freistoß keine nennenswerte Torchancen. In der zweiten Halbzeit kamen wir dann wieder besser ins Spiel und konnten erneut durch einen Standard auf 2:0 erhöhen. Wir hatten noch eine „Hunderprozentige“, Prüfenenig hatte vor der Nachspielzeit keinen Schuss auf unser Tor. Eine starke kämpferische Leistung und ein Riesenkompliment an mein Team! Wir hatten in dem Spiel nur elf Spieler aus unseren Kader der 1. Mannschaft zur Verfügung. Wir freuen uns über wichtige drei Punkte!“