Bilgin: "Ich freue mich auf die Saison"

In der vergangenen Spielzeit, der ersten nach dem Aufstieg in die Landesliga, sicherte sich der SV Grün-Weiss Brauweiler einen souveränen achten Platz und holte somit den Klassenerhalt. Nun stand die Vorbereitung für das zweite aufeinanderfolgende Jahr in der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands an. Trainer Tuna Bilgin schaute zurück auf die vergangenen Wochen und blickte zeitgleich auf die kommende Saison.

Mit 41 Zählern machte der SV den Verbleib in der Landesliga klar. Nach dem Abstieg in der Spielzeit 22/23 machte das Team von Bilgin nur ein Jahr später den direkten Wiederaufstieg klar. Nun geht er mit Brauweiler in seine fünfte Saison als Cheftrainer, nachdem er schon jahrelang als Spieler für den Verein aktiv war.

In der vergangen Spielzeit erlebte seine Mannschaft ein Auf und Ab. Neben klaren Erfolgen, wie beispielsweise dem 5:2-Sieg gegen den 1.FC Spich, gab es auch herbe Niederlagen, wie zum Beispiel die 2:6-Pleite gegen Viktoria Arnoldsweiler. Bilgin zeigte sich insgesamt trotzdem zufrieden am Ende der Saison. "Ich glaube als Aufsteiger mussten wir uns erst einmal zurecht finden. Wir haben einige Spiele gehabt, in denen wir Lehrgeld zahlen mussten, wo wir auch wirklich auf die Schnauze gefallen sind. Wir haben auch gesehen was passieren kann, wenn man nicht an seine Leistungsgrenze geht, wenn man nicht das abruft, was man sich vornimmt, wenn man nicht zusammen agiert, sowohl mit Ball, als auch gegen den Ball", erzählte der Chefcoach. Zeitgleich erklärte er allerdings auch: "Wir haben aber auch Spiele gehabt, in denen wir wirklich, die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, zeigen konnten. Man hat gesehen, was möglich ist. Das ist für uns die größte Lehre, dass wir wissen müssen, worauf es ankommt. Dass die Jungs verantwortungsvoll auf den Platz gehen und im Trainingsbetrieb sind. Das erwarte ich von allen und auch von mir selber, dass erwarten auch die Jungs von mir und dementsprechend wissen wir alle wo wir sind und das ist die Basis."

Der Übungsleiter ging somit vor einigen Wochen in seine fünfte Saisonplanung als Leiter der Mannschaft. "Ich bin mit der Vorbereitung zufrieden bisher. Es ist glaube ich immer schwer zu sagen, ob eine Vorbereitung gut oder schlecht läuft, das stellt sich immer im Nachhinein heraus. Wir haben leider einige Urlauber, ich denke aber das es im Amateurbereich normal ist. Damit haben alle Teams, beziehungsweise Trainer, zu kämpfen", sagte der 36-Jährige. Er ergänzte: "Was uns gerade Probleme bereitet sind die Verletzten. Wir haben leider viele Ausfälle für die kurze Vorbereitungszeit und das erschwerte so ein bisschen die Bedingungen, weil die Trainingsanzahl aktuell auch niedriger als sonst ist, die Anzahl der Spieler in den Testspielen niedriger ist und sich das dann natürlich auf die Frische auswirkt." Doch der Cheftrainer sieht nicht nur schlechte Punkte in der kleinen Anzahl an Akteuren. "Ich glaube, dass uns eben genau das hinten raus die Körner geben kann und den Push geben kann, dass die Jungs fit sein werden. Wir arbeiten hart und wir haben intensive Trainingseinheiten", verriet er.

Sportlich, wie menschlich schwerer Abgang

In der Kaderplanung gab es einige Erfolge zu feiern beim Landesligisten. So konnte der SV wichtige Stammspieler wie Amadeo Freericks, oder auch Luis Dedecke-Beuttner halten und sich zeitgleich mit spannenden neuen Akteuren, wie beispielsweise Niclas Hoppe, verstärken. "Ich glaube schon, dass wir wunschgemäß aufgestellt sind. Unser Ziel war es einen Kader aufzustellen, wo wir es schaffen können in der Breite auch so gut aufgestellt zu sein, dass wir einen gesunden und konstanten Konkurrenzkampf haben, bei dem wir auch in der Lage sein können, Ausfälle zu verkraften, das war letzte Saison nicht immer so", äußerte Bilgin. Zudem stellte der 36-Jährige klar: "Meiner Meinung nach waren wir schon abhängig von gewissen Spielern. Das war unser Ziel, es zu verändern. Ich glaube das ist uns rein auf dem Papier gelungen. Ich würde sagen, dass wir in den einzelnen Mannschaftsteilen gut aufgestellt sind. Ich hoffe, dass die Jungs größtenteils fit bleiben." Zugänge, wie beispielsweise Hoppe, konnten sich schon bei anderen Vereinen in der Landesliga beweisen. "Von den Neuzugängen erwarten wir, dass sie sich charakterlich eingliedern. Das machen die Jungs und ich glaube, dass wir ein Team haben, wo wir keine Integrationsprobleme haben und das sieht man auch im Trainingsbetrieb und dementsprechend freuen wir uns auf alle Neuen und wünschen allen, die uns verlassen haben, alles Gute", sagte der Übungsleiter.

Brauweiler musste nämlich auch vereinzelte Abgänge in der Sommerpause hinnehmen. So verlassen beispielsweise Friedrich Stolz und Clemens Bong den Verein. Verluste sind natürlich immer schmerzhaft für ein Team. Allerdings will sich der Cheftrainer der Grün-Weissen nicht auf das Sportliche beziehen bei den Wechseln: "Uns war wichtig ehrliche Gespräche mit den Jungs zu führen, die Perspektiven aufzuzeigen und den Weg, den wir für die Jungs sehen, darzustellen. Das haben einige nicht so gesehen und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, dass wir gute Gespräche hatten mit allen Jungs, die uns verlassen haben. Dementsprechend wünsche ich den Jungs alles Gute." Einen Abgang hob er allerdings besonderes heraus. Es handelt sich um den Verlust von Samer Ali, der sich entschieden hatte in die Zweitvertretung des Landesligisten zu wechseln. Ali agierte sieben Jahre für die erste Mannschaft und kam insgesamt auf 38 Scorer. "Samer Ali ist ein Spieler, der hier in Brauweiler viel erlebt hat, dem die erste Mannschaft viel zu verdanken hat. Vor allem auch in schwierigen Zeiten war er ein Spieler, der sich immer charakterlich top Verhalten hat und dementsprechend würde ich ihn hervorheben, als ein Abgang, der natürlich ins Gewicht fällt", sagte Bilgin über seinen ehemaligen Schützling.

"Wir haben eine gute Atmosphäre"

Nach einer vergangenen Achterbahn-Saison, die auf einem soliden achten Rang endete, sind die Missionen für das kommende Jahr klar. "Für mich ist wichtig, dass wir uns in unserem Spiel verbessern, konstanter Fußball spielen, dass wir wissen, worauf es ankommen wird, dass wir wissen, was wir bringen müssen, um Spiele zu gewinnen, dass man Spiele nicht einfach so gewinnt, sondern dass eine Menge zusammen kommen muss, um Punkte einzufahren", erklärte der Übungsleiter. Denn eins ist auch in Brauweiler klar: "Natürlich wird die Spielzeit am Ende nach Punkten gemessen."

Neben den spielerischen Aspekten hat der Cheftrainer weitere persönliche Ziele ausgesprochen: "Ich wünsche mir persönlich und für die Mannschaft, dass wir den größtmöglichen Erfolg haben. Damit einher geht natürlich auch, dass wir hoffentlich keine schweren Verletzungen haben werden, das wäre mein größter Wunsch." Weiter führte er aus: "Dann ist noch wichtig, wie man mit Rückschlägen umgeht. Wenn man Spiele verliert, oder es schlecht läuft, dann kommt es glaube ich drauf an Charakter zu zeigen und da erwarte ich von mir selber und auch von den Jungs, dass wir in der Lage sind es zu machen."

In Brauweiler sind die Vorbereitungen immer noch voll im Gange. Doch es dauert nicht mehr lange bis die Saison wieder beginnt. Nach all den Antworten zu den Zielen und der vergangenen Wochen fand Bilgin abschließende Worte: "Ich freue mich auf die Saison. Mir macht das Spaß mit den Jungs zu arbeiten, ich glaube den Jungs macht es auch Spaß. Wir haben eine gute Atmosphäre, einen guten Teamgeist und dementsprechend hoffe ich, dass wir so erfolgreich wie möglich sind, alle Spaß haben und alle gesund bleiben."

Nach einer soliden Spielzeit will der Cheftrainer des SV nun also den Fokus auf konstanten und zeitgleich erfolgreichen Fußball legen. Wie Brauweiler in der kommenden Saison abschneiden wird und ob der Landesligist im Bezug auf Ausfälle verschont bleibt, wird sich noch zeigen.