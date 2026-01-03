Bilgin: "Guten Teamspirit und einen starken Zusammenhalt"

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Mit starken 32 Punkten und einem wichtigen Dreier am letzten Spieltag vor der Winterpause blieb der SV Grün-Weiss Brauweiler am Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid dran - nur drei Zähler trennen den SV von der Spitze. Übungsleiter Tuna Bilgin sprach über die erfolgreiche Hinrunde seines Teams.

In der Saison 2023/24 stieg Brauweiler in die Landesliga auf und beendete die darauffolgende Spielzeit als Aufsteiger auf dem achten Platz. Dabei hatte der SV nach der Hinserie 19 Punkte auf dem Konto. Nach der Hinrunde der aktuellen Saison stehen die Grün-Weissen schon bei 32 Punkten. Trotzdem will sich Bilgin noch nicht zufrieden geben: "Der erste Abschnitt der Saison ist für uns erfolgreich verlaufen, wodurch wir uns den zweiten Tabellenplatz sichern konnten. Dennoch möchte ich nicht davon sprechen, dass wir zufrieden sind, da die Rückrunde noch gespielt werden muss. Ein abschließendes Fazit werden wir erst nach der Saison ziehen können."

Zehn Siege sicherte sich sein Team - hinzu kamen zwei Remis und drei Pleiten. Somit endete eine starke Hinserie als Neunkirchen-Verfolger auf dem zweiten Platz. Der Cheftrainer nannte die Gründe für die erfolgreichen Auftritte seiner Truppe: "Über die Hinrunde hinweg hatten wir einen guten Teamspirit und einen starken Zusammenhalt. Das hat sich nicht nur in den Spielen bemerkbar gemacht, sondern auch in den Trainingseinheiten. Dadurch waren wir fast immer in der Lage Ausfälle zu kompensieren und sind meist gut mit Widerständen umgegangen."

Die drei Niederlagen verhinderten eine Tabellenführung zur Winterpause für Brauweiler. Allen voran war die 1:4-Klatsche beim SV Eintracht Hohkeppel II schmerzhaft für den Tabellenzweiten. Auf die Frage ob es noch Verbesserungspotenzial in gewissen Punkten geben würde, antwortete der Chefcoach: "Wir beschäftigen uns mit den Faktoren, die wir beeinflussen können, und wollen das, wozu wir imstande sind, bestmöglich umsetzen. Nur wenn sich jeder im Klaren über seine Aufgabe ist und diese im Sinne des Teams erfüllt, werden wir uns weiter verbessern können. Ob sich das dann immer in den Ergebnissen widerspiegelt, ist eine andere Frage."

Im Bezug auf den Kader gibt es nur wenig zu berichten über den SV. "Voraussichtlich werden uns in der Rückrunde ein bis zwei Spieler aufgrund von Auslandssemestern im Studium nicht zur Verfügung stehen. Eine endgültige Entscheidung fällt im Januar. Anif Alfa Touré aus unserer zweiten Mannschaft, sowie Niklas Rohde, der aus seinem Auslandssemester zurückkehren wird, sind die bisherigen Neuzugänge", erklärte Bilgin. Während Rohde schon 17 Landesliga-Partien für Brauweiler bestritt, agierte Touré im Seniorenbereich nur für die Zweitvertretung des Landesligisten. Durch zwei Treffer und vier Assists in zwölf Spielen empfahl sich der junge Akteur allerdings für höhere Aufgaben.

Offensive Steigerung

Mit 39 erzielten Treffern in nur 15 Begegnungen stellt der SV die zweitbeste Offensive der Liga. Somit machte die Mannschaft von Bilgin einen großen Sprung im Vergleich zur vergangenen Spielzeit, in der die Grün-Weissen nach 30 absolvierten Duellen 46 Mal vor dem gegnerischen Tor erfolgreich waren. Bilgin nannte die Gründe für diese Offensiv-Steigerung: "Im Vergleich zur letzten Saison haben wir einige Abläufe in unserem Spiel verändert. Ich denke, das hat sich unter anderem in unserem Offensivspiel bemerkbar gemacht."

Mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze wird noch einiges möglich sein für die Grün-Weissen. Allerdings warten hinter dem SV auch Vereine wie der SSV Homburg-Nümbrecht auf den Sprung auf Rang Zwei. Mit Blick auf die Rückrunden-Ziele äußerte der Übungsleiter: "Das größte Ziel, das wir uns setzen, ist es, Woche für Woche eine Energie zu erzeugen, die die Wahrscheinlichkeit für Erfolg steigert. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es Widerstände geben wird, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen."

Durch den zweitbesten Angriff, wie auch der zweitbesten Defensive, erspielte sich Brauweiler den zweiten Platz und kann mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Am 22. Februar 2026 wartet dann der FV Bonn-Endenich auf die Truppe von Bilgin. Bis dahin wird sich seine Mannschaft intensiv auf die Neunkirchen-Verfolgung vorbereiten.