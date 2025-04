Bildergalerien: JFV A/O/B/H/H steht im Finale des Niedersachsenpokals

Im Niedersachsenpokal traf der JFV A/O/B/H/H auf den VfL Osnabrück. Schon in der 4. Minute brachte Laurens Otten die Heimelf in Führung. Ruwen Albrecht erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nach einem Elfmeter in der 76. Minute schnürte Albrecht seinen Doppelpack. Osnabrück gelang per Kopfball in der 82. Minute nur noch der Ehrentreffer.

Im Finale trifft der JFV nun auf den Nachwuchs des VfL Wolfsburg oder HSC Hannover. Das zweite Halbfinale findet heute statt.