Bildergalerie: Stotel gewinnt Derby in Bokel

Am Sonntag empfing der MTV Bokel den TSV Stotel zum Bezirksligaduell am Bätjerplatz. Schiedsrichter Patrick Ziemke leitete eine Partie, die von Beginn an von intensiven Zweikämpfen geprägt war. In der 20. Minute fiel das erste Tor im Derby. Nico Solle wurde über links geschickt und sah im Rückraum den freistehenden Jan-Moritz Jaschke. Dieser zog mit links ab, und der Ball flog mittig unter die Latte zum 0:1 für Stotel. Bokel versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch das Gegentor hatte seine Wirkung bei den Hausherren nicht verfehlt.

Nach einer Ecke in der 31. Minute konnte Stotel nicht nachlegen, da zwei Schüsse geblockt wurden oder das Ziel verfehlten. Nach der Halbzeitpause sahen die Zuschauer weiter zwei kämpferisch eingestellte Mannschaften, die bis zur 70. Minute vor dem Tor glücklos agierten. Dann fiel das entscheidende zweite Tor für Stotel: Jaschke setzte Solle ideal in Szene, der den Ball souverän an Lübsen vorbei ins Netz schob. Die Bokeler verpassten es sich vom Tabellenkeller zu distanzieren und die Flake-Elf hat die Abstiegsränge vorerst verlassen.