Bildergalerie: Stotel gewinnt Derby in Bokel

Die Stoteler setzten gleich zu Beginn ein deutliches Zeichen: In der 5. Minute erzielte Marius Kuck nach einer Vorlage von Nico Solle das erste Tor. Kuck schlenzte den Ball aus 20 Metern in den rechten Giebel und ließ den mitgereisten Stoteler Anhang jubeln. Nur vier Minuten später versuchte Kuck sein Glück erneut, doch sein Volleyschuss aus ähnlicher Position ging über das Tor. Stotel dominierte die ersten 30 Minuten und kam öfter zum Abschluss als die Hausherren. Der MTV Bokel kam nach der Pause besser ins Spiel und hatte in der 48. Minute Pech, als Sven Bedürftig nach einem Zuspiel von Hausmann nur knapp am langen Eck vorbeizielte. Danach verfehlte Sven Bedürftigs Kopfball den Kasten nur knapp.

In der 70. Minute erhöhte Tom Beckhusen auf 0:2, nachdem Erwin Kinsvater den Angreifer die Kugel perfekt zuspielte. Doch die Bokeler gaben sich noch nicht geschlagen. Yannick Becker musste mit einer Glanzparade in der 73. Minute nach einem Hausmann-Freistoß die Führung retten. In der Schlussphase machte Louis Finn Ladwig in der 87. Minute den dritten Treffer der Gäste. Kurz vor Schluss hätte Fabio Hausmann für Bokel noch auf 1:3 verkürzen können, doch sein Freistoß klatschte an die Latte. So endete das Spiel mit einem klaren 3:0 für den TSV Stotel, der ein Lebenszeichen im Tabellenkeller sendete. Am nächsten Sonntag ist der TSV Geversdorf im Stoteler Sportpark zu Gast. Die Geversdorfer belegen aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz.