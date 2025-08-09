Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bildergalerie
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: FuPa Lüneburg
Bildergalerie: Stotel führt dreimal - Stinstedt gewinnt das Derby
Trotz dreimaliger Führung steht der TSV Stotel ohne Punkte da. Das erste Punktspiel der neuen Saison ging an die SG Stinstedt, die Nehmerqualitäten zeigte und am Ende davonzog. Nikolaj Rohe und Daniel Shkrebko trafen doppelt für die SG, die danach den Derbysieg bejubelte. Den Liveticker zum Nachlesen und Bilder vom Spiel gibt es hier: