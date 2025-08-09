Bildergalerie: Stotel führt dreimal - Stinstedt gewinnt das Derby

Trotz dreimaliger Führung steht der TSV Stotel ohne Punkte da. Das erste Punktspiel der neuen Saison ging an die SG Stinstedt, die Nehmerqualitäten zeigte und am Ende davonzog. Nikolaj Rohe und Daniel Shkrebko trafen doppelt für die SG, die danach den Derbysieg bejubelte. Den Liveticker zum Nachlesen und Bilder vom Spiel gibt es hier: